奇洛李维斯参加“西藏之家”演唱会 中国网民崩溃呼吁抵制

（综合讯）好莱坞男神Keanu Reeves（奇洛李维斯）向来个性低调，为人亲切又经常低调行善，可是最近美媒报道，他将参加西藏之家举办的慈善音会，消息曝光后引起中国网民不满，直呼要抵制他的新片《骇客任务：复活》（The Matrix Resurrections）。

据美媒报道，奇洛李维斯将与Patti Smith（帕蒂史密斯）、Trey Anastasio（特雷阿纳斯塔西奥）等音乐家出席“美国西藏之家”在3月3日举行的年度慈善音乐会，并参与演出，音乐会门票收益也会捐给美国西藏之家。

由于西藏之家是应第14世达赖喇嘛希望所设立，该组织力挺达赖喇嘛，涉及藏独色彩，因此引起部分中国网民反感，质疑李维斯有辱华的嫌疑，在网上开火：“我是《骇客任务》系列的铁粉，但绝不会贡献一分钱票房”、“原本还想去电影院支持一下，这下省钱了”等，呼吁抵制在中国上映的《骇客任务：复活》。对此，李维斯方面并未作出回应。

奇洛李维斯曾在1993年电影《小活佛》（Little Buddha）饰演悉达多太子（Prince Siddhartha），外界长期以来将他与灵性及哲学联想在一起，《滚石》杂志报道的“奇洛李维斯之道”（The Tao of Keanu Reeves）是例证之一。