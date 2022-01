(综合讯)在漫威电影《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)担任主角的加拿大华裔男星刘思慕(Simu Liu),近日在IG发文自爆感染冠病。

刘思慕上传一张他在美国犹他州公园市滑雪的照片,并写道:“我一直在想为什么玩了一整天单板滑雪之后会这么累,原来是感染了Omicron(奥密克戎)。”他透露自己的症状不严重。

日韩演艺圈染疫情况也日益严重。日本杰尼斯男团Kat-Tun成员龟梨和也,他在22日上午发烧到38度左右,随后确诊,是杰尼斯近几天第八个确诊艺人。

韩团继iKon三名成员确诊后,YG娱乐Winner成员李升勋也中招,他已完成疫苗接种,属无症状型。另一男团The Boyz成员Eric虽然已打了三剂疫苗仍受感染。The Boyz全员前天刚参与首尔歌谣大赏,参与盛会的还有NCT、泫雅、姜丹尼尔、Oh My Girl等歌手,因此粉丝都担心KPop界恐疫情大暴发。