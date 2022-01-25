传脑出血送医开刀抢救 纳豆暂全面停工 事发前一语成谶

（台北讯）台湾艺人纳豆昨传出因出血性中风紧急住进医院，他与曾子余一起主持TVBS综艺节目《食尚玩家》，原本预定昨（24日）起到高雄出外景，已紧急找来黄镫辉等代班。

纳豆目前手握《综艺3国智》《食尚玩家》《同学来了》《我这么可爱》以及《梦想Sing乐园》等五节目主持棒，因出血性中风住院已向制作单位请假到年后。据了解，他所主持的《综》以及《我》已于上周录完年前存档录影，原本要进棚录制《同》临时喊卡。而昨起四天将在高雄出外景的《食》录影，则照原定行程录影，制作单位紧急找来代班人，与曾子余一起完成年前录影。

据了解，纳豆因出血性中风送医，他在事发前一天凌晨，还与曾子余讨论《食》的高雄外景事宜，却突然传出紧急住进医院。

纳豆的经纪人在纳豆粉丝专页下留言说，为了避免大家恐慌，已经跟纳豆母亲确认他人没事，至于纳豆舅舅侯友宜市长发文喊话要帮纳豆集气，是爱甥心切，希望他今年能平安顺利而已，也感谢大家一整天的关心。

有台媒报道，有网民爆料纳豆动完手术后正在加护病房观察，也有消息指出他到院时由于出血太多，检查发现时已无法开刀，只能先放“引流管”减轻脑部血压，甚至表示他可能早有高血压或是血管瘤，出血原因不明。经纪人对于以上消息强调：“没有啦，请关心他的爆料者冷静，也给病人静养空间。”他也证实，纳豆的节目及电影拍摄工作，目前全面暂停。

不过有网民发现，之前有杂志在面簿发文：“另一半做什么事会让你心跳加速？”纳豆曾留言：“中风！”还不忘搞笑附上贴图。小编回应：“这要赶快送医啦！”没想到如今竟一语成谶，此巧合让人觉得毛骨悚然。