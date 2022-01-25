馆长骂吴宗宪判决出来了 他不服喊上诉

（台北讯 ）台湾网红“馆长”陈之汉因骂吴宗宪二字粗话，法院依公然侮辱罪判刑后，北院29日再判他应赔吴宗宪3万9000新元（下同）。得知判决结果当下，馆长傻眼表示，先前李天铎骂他判赔1万2000元、彭文正骂他判赔2400元、董念台骂他判赔240元，而他骂吴宗宪后捐近5万元做公益，现竟判赔近4万元，“是不是有什么误会”，除对判决表示遗憾外，也表明一定上诉。

法院认为，馆长当时称吴宗宪“没伦理”“地下艺人总统”“屁中之屁”等语，皆属可受公评范围，但馆长提到“呷洨”侮辱吴宗宪，事后不但没道歉，又在民事审理中改口否认骂人，认定馆长毫无悔意，判赔罚款且须在面簿道歉。

吴宗宪委任律师控诉馆长在直播中的多项用语损害名誉，且在案件审理中不断直播嘲讽，至今仍未道歉，要求偿精神抚慰金及名誉损失各4万9000元，并在面簿粉专公开发道歉文。

馆长方表示，吴宗宪身为公众人物，对公众评论应有较大的容忍，而直播中的脏话是馆长的个人习惯，并不是真要侮辱人。

法官认为，馆长先评论吴宗宪，“自以为是大哥的人……今天出来当一个红人……都归你管就对了。”再称对方是“地下艺人总统”，是在质疑吴宗宪自认艺人的领导人、指导网络名人的言论，此部分评论还算合理。