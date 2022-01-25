电影被禁 黄明志：我人生的伤害与污点

马来西亚知名导演黄明志首部电影《辣死你妈2.0》2011年上映近5周，创下700万令吉（约225万新元）票房，打破马国华语电影纪录。然而续篇《辣死你妈1.0》（Nasi Lemak 1.0）等了11年才推出，黄明志今早（1月25日）接受《联合早报》马国电访时，不讳地说所导的2013年电影《孟加拉杀手》被禁，新马投资商不敢再投资他的电影，多年后才有投资商支持他拍摄《辣死你妈1.0》：“我很感动，还有那么大胆的老板愿意投资。这部片2019年拍完，2020年抢不到贺岁档期，2021年又有疫情，今年终于可以推出。”他吐露：“没有投资商敢投资的那六年，我无法拍戏，是我人生的一大伤害，也是污点。”

《孟加拉杀手》因被指影射马来西亚政治现象，当时遭马国禁映。其实黄明志的作品向来讨论度高，不乏惹争议，他说：“其实不是我创造争议，因为被争议的问题，本来就存在，我只是不逃避，把它转换成作品。”他认为如果争议的议题原本就不存在，他即便凭空创造，也不会有人关注的。谈到不断的争议是否让他感到疲惫不堪，他回说：“我已经习惯了，我希望作品能反映一些问题。”

他也打趣说，如果新作《辣死你妈1.0》也惹争议，他随时会解答疑问。

“吊树”上下麻烦忍尿三小时

《辣死你妈1.0》讲述黄明志饰演的厨师黄大侠与对手在烹饪比赛一比高下，却因内功碰撞，导致一起穿越回到600年前的马六甲王朝。他片中在树林误踩陷阱，被网绳拉到树上，黄明志说：“有两层楼高，我没惧高症，但吊在树上是大问题。”

原来被“拉”到树上的动作是由替身帮黄明志完成，因为需要特技的技巧，没受过训练容易受伤。他虽省略去被“拉”上树，但吊在树上是他自己演出，“要上下树很麻烦，也很花时间，所以我上去之前，先上完厕所。拍戏得花时间，两三个小时才拍完，我只能忍尿，一下来立刻冲厕所。”

影片剧情也刻画到新加坡，他透露在马国取景：“在马来西亚的一个海边拍摄。”除了剧情，影片的音效混音在新传媒制作，黄明志说：“我当时在新加坡两周，很感谢新传媒帮了我很多，让我的电影更扎实。”

黄诗棋（左）在《辣死你妈1.0》演出“小龙女”。（mm2娱乐提供）

“小龙女”“印度西施”都有古代美

片中有美丽的“小龙女”与性感的“印度西施”，小龙女由马国演员黄诗棋演出，她是新生代当红艺人，美貌备受关注，自2017年开始连续四年入围美国电影网站TC Candler“世界百大美女”，并在2017年位居第57名，是百大美女中唯一的马国代表。黄明志打趣说：“她签约了古天乐的公司，到香港与中国大陆发展了，幸好我早一点找她拍戏，不然付不起她的片酬。”片中“印度西施”由马国选美小姐出身的Sanjna Suri（桑贾娜·桑吉）演出，黄明志说：“我觉得她们俩代表了她们的种族的美，两人的共同点是：都有古代的美。”

影片在马来西亚的分级是18岁以上才能观看，谈到是否担心票房，黄明志说：“不仅是分级的问题，因疫情马来西亚将近一半的戏院关闭，再来戏院座位得保持安全距离，人数有限，这些都会影响到票房。”他希望票房能打平，让投资商收回成本。他表明曾针对分级上诉：“上诉了三次，也没有用。”

《辣死你妈1.0》是贺岁档电影，后天（27日）本地公映。