木村拓哉“最爱家人”凌晨走了 爱妻曝动过10几次手术

（东京讯）“日本男神”木村拓哉（Takuya Kimura）出道超过30年，2000年和工藤静香结婚，育有2女木村心美、木村光希，一家人也都是爱狗人士。他平时会在社媒分享一家人和3只狗狗的互动，未料木村拓哉24日在IG透露，家中最年长的爱犬“Babu”过世，他沉痛地说：“感谢它过去的陪伴、共创美好回忆。”字里行间流露和爱犬的情谊，粉丝看了也不舍。

木村拓哉在社媒附上一张爱犬昔日的旧照并发文说，家中最年长的“Babu”在早上离世，“我家的长辈Babu大人去天堂了，感谢Babu留给我们很多回忆，愿安息。”

他家中有3只狗，Babu已属高龄，行动相较其他2只有些不便，因此鲜少出现在社媒上。

爱狗如痴的木村拓哉过往也经常“高调放闪”家中的毛小孩.他先前被日媒跟拍时，居然还要求媒体帮爱犬的脸打上马赛克，视它们宛如一家人。他甚至还自嘲写下：“大家都说我是‘狗狗博客’，唉，我也没办法，这种时刻，总会忍不住多发一些我家狗狗的照片。”

除了木村拓哉，他的家中成员也经常跟毛小孩们互动，像是木村心美与光希也经常抱着家中其他狗狗合照。

木村嫂工藤静香在去年8月时曾透露，Babu经常进出医院，身体出现许多病症，除了有严重的湿疹，还出现下巴淋巴肿大等问题，动过10几次手术，看在他们一家人眼里也很不舍。如今爱犬离世，木村拓哉发文缅怀，也让粉丝见证到男神感性的一面。