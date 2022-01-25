拍陈子谦抗疫短片《虎年》 朱秀凤打哈欠被罚

《新明日报》日前率先报道，今年“泰哥”来了，陈子谦再次为抗疫贺岁短片掌镜，片名为《虎年亲友阵线联盟》。

《虎》概念来自Grey Singapore广告公司，新加坡通讯及新闻部（MCI）出品，演员除了资深艺人朱秀风、梁田、林尤发，年轻艺人尚有《校园Superstar》饶梓杰、网红李嫣儿等。

通讯及新闻部公共宣传及制作处处长赖顺才表示：“通过这部抗疫贺岁短片，我们必须承认，新加坡人庆祝农历新年时，因冠病持续不得不做出的一些调整，通过这支短片提醒大家可采取的应对步骤，以便更好地确保我们和亲人的安全。虽然过程并不是一帆风顺，但新加坡人表现出的韧性和团结精神令我们感到鼓舞。在这个佳节，无论面对面还是在线，我们希望每个人都继续履行社会责任，以确保所有人度过一个安全健康的新年。”

导演陈子谦再次为抗疫贺岁短片掌镜。（受访者提供）

陈子谦非常感谢MCI连续两年给予机会拍摄宣导短片，短片传递出打追加剂、轮班拜年、使用抗原快速检测（ART）等重要信息。

陈子谦说，“我希望这个温馨的故事能够体现人们在逆境中灵活应变的精神，同时鼓励国人接种疫苗和定期做ART。短片开头全家人唱卡拉OK的画面，虽让人感叹疫情对生活所造成的影响，但我更希望传达的信息是，过去两年的经历让我们意识到更应珍惜眼前人，以及没有什么比亲友的健康和平安更重要”。

《虎》短片一开场就响起令人一听就手舞足蹈的草蜢金曲《失恋阵线联盟》，由《校园Superstar》饶梓杰携手网红李嫣儿，连同一票艺人载歌载舞，这样一个齐欢唱的画面，在疫情下，大家多久没见到了？

记者联系上被陈子谦钦点演出的朱秀凤，秀凤姐曾与陈子谦合作方言剧《吃饱没？》，问起合作印象，她说：“或许他觉得我是个严肃的人，子谦在拍摄现场很会开玩笑。”

梁田耍太极

梁田参与抗疫贺岁短片演出。 （受访者提供）

梁田曾拍过陈子谦电影，彼此惺惺相惜，陈子谦拍《虎》老早约定他，梁田叔开起自己玩笑：“片中说我要耍太极，30多年前虽学过，但有点忘了，朋友教我口诀：‘手捧大西瓜、中间砍一刀，一半分给你、一半分给他’，哈哈哈。”

提到过年，梁田叔表示，除夕夜到小儿子家吃团圆饭，叫外卖餐馆好料，初一则轮到梁田叔炮制的“梁氏火锅”，其乐融融。

欲观赏《虎年亲友阵线联盟》MV，可浏览：https://go.gov.sg/thevisitorlist

谁是“哈欠王”？

陈子谦赞秀凤姐演技精准，为了为剧组打气，拍摄时谁不小心打哈欠都要“罚款”，结果秀凤姐“破财”30元，作为剧组“咖啡钱”；饶梓杰被罚10元，但“哈欠王”当数林尤发，他被罚款50大元！

问起今年春节，秀凤姐透露：“我已经独自生活了很多年，儿子在香港、女儿在美国，现在疫情都回不来，除夕时会与弟弟、弟媳及朋友四人吃年夜饭。”

“未必要人多才像过年，身体健康最重要，疫情过后再欢聚也不迟。”秀凤姐有感而发。

林尤发与李嫣儿有对手戏。 （受访者提供）

总理分享视频

李显龙总理分享《虎年亲友阵线联盟》视频。

李总理昨晚（1月24日）在面簿留言：“在冠病疫情笼罩下生活，如今已迈入第三个年头，我们已经适应了这样的生活，也尽力在逆境中克服重重难关。大家期待团聚，但最为重要的是佳节背后的精神。”

除了李总理，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明也分享了该视频。