朴信惠崔泰俊婚礼 牵扯出过往的爱恨情仇？

上周末韩国娱乐圈的大事件非朴信惠和崔泰俊的婚礼莫属。

这对交往4年的新人婚礼虽未对外公开，但从婚纱照曝光、出席的艺人嘉宾、婚礼侧拍等都占据新闻热搜，可见媒体和公众对这对新人的关注与祝福。韩剧般的梦幻婚礼大家都看过了，那这些婚礼外的“趣闻”或许你也同样感兴趣！

来自“前男友们”的祝福？

韩剧《继承者们》中的金叹和车恩尚。（图/互联网）

婚礼大牌云集，李敏镐（Lee Min-ho）、IU、南宫珉（Nam Koong Min）、李瑞镇（Lee Seo-jin）、雪炫（Seolhyun）、柳承龙（Ryu Seung-ryong）、柳演锡（Yoo Yeon-seok）、Super Junior利特/希澈/始源、吴涟序（Oh Yeon-seo）、柳俊烈（Ryu Jun-yeol）、Crush、Zico、EXO的D.O.等都出席，其中最引人瞩目的绝对是“前男友1号”李敏镐。

两人因合作《继承者们》（Heirs）演艺事业攀上巅峰，连当初该剧的配角如今都纷纷坐稳戏剧主角的头衔。特别的是，朴信惠给李敏镐的婚礼请柬并不是用本名，而是《继承者们》中的角色名“金叹”，可见该作品在朴心目中非常重要。李敏镐也不遑多让，出席婚礼后在IG上用“金叹”的霸气口吻幽默发文：“我是不是，要祝福你？”，让剧迷们笑翻。

《原来是美男》中的黄泰京和高美男之间的爱情也让剧迷们津津乐道。（图/互联网）

未出席婚礼的“前男友2号”张根硕（Jang Keun-suk），2009年与朴信惠曾合作《原来是美男》（You're Beautiful），同样红遍亚洲。张根硕日前在IG被粉丝问及“高美男今天要结婚，有没有什么特别的感觉？”没想到张根硕也一秒入戏回应：“抛弃了黄泰京啊！”，让网友们捧腹的同时也感慨当年追剧的女主角现在居然已成为人妻了。

没来的是（真）前男友？

《匹诺曹》中的达布和仁荷CP感十足。（图/互联网）

除了《继承者们》和《原来是美男》，朴信惠的经典作当然少不了与李钟硕（Lee Jong-suk）合作的《匹诺曹》（Pinocchio）。两人在剧中的化学反应不仅让剧迷们入戏陷入“粉红泡泡”，剧外也传出绯闻。以爆料艺人恋情为名的韩国媒体Dispatch就曾于2015年曝光过两人的约会照、情侣饰品等，指女方会独自开车到男方家里，男方也会到她家接送。

对此，朴信惠出面否认恋情，声称只是关系很好的好朋友；李钟硕同样以“好朋友”作回应。之后，Dispatch再释出更多的约会照，还在报道的文末揶揄：“李钟硕和朴信惠既然都说是好友，那就祝两人的友谊永远长存吧。”

这段往事如今再度被翻出，网友们纷纷化身成侦探，笑说：“没来（婚礼）的应该就是‘真’的前男友吧！”

前偶像CP分手5年后再相会？

Zico和雪炫分手5年后于婚礼再重逢。（图/IG）

一字排开出席婚礼的嘉宾名单，没想到这对已分手的前偶像CP— 雪炫和Zico竟意外获得网友们的关注。要不是网友，或许大家早已忘记这对当年轰动的偶像情侣组合。2016年同样被Dispatch爆出恋爱传闻，两人之后大方认爱，但恋情仅仅维持3个月后便分手了。分开后两人就鲜少在同一个场合出现，如今昔日情侣重逢，不少网友入戏表示“好感慨”。

Zico与新浪崔泰俊私交甚笃，从练习生时期便认识，至今有11年的时间。这次婚礼Zico本来担任祝词的部分，最后他决定给新人写了一封信现场朗读送上祝福；而雪炫则是和崔泰俊曾在2013年一起演出过电视剧《丑八怪警报》。

同场加映：朴信惠的婚纱造型

到场的好友们于社交媒体上曝光更多朴信惠和崔泰俊的婚纱照。（图/IG）

朴信惠的婚纱照一公开，眼尖的网友们纷纷认出该品牌来自美国设计品牌Oscar de la Renta的2022年春季BRIDAL COLLECTION系列。有传闻指出，该品牌专属定制款要价8000万（约8万9000新元）韩元起跳。而另一套传统韩服同样价值不菲，介于2000万韩元（约2万4000新元）至7500万韩元（约8万5000新元）不等。

但实际上，朴信惠并不是首次披上白纱。无论是因剧情、婚纱代言、表演等需求，朴信惠过去可说是轻松驾驭各种风格的婚纱。有哪一款是你印象深刻的吗？