母炸豆腐“连手一起炸”送医 女星提醒烧烫伤急救方法

（台北讯）台湾前女子组合锦绣二重唱成员锦雯，有个爱吃隔夜菜的70岁母亲，前年曾食物中毒住院治疗，差点引发败血症。日前锦雯再次晒出带母亲去医院治疗的照片，只见后者手掌用绷带捆成一大包，而且疼痛到不断啜泣，她无奈表示是「要炸豆腐连手一起炸」。

锦雯曾是女子组合锦绣二重唱的一员。（互联网）

锦雯说带母亲到医院报到，她不断在旁安抚母亲，是这次不是吃坏东西也不是眼睛有问题，而是母亲要炸豆腐时，不慎连自己手也一起炸，接着提醒所有人：“疫情期间真的请大家务必保重，真的不要造成医护人员的重担。”更强调烧烫伤急救没有任何偏方，除了快冲冷水之外，正确处理步骤就是“冲、脱、泡、盖、送”。

锦雯也分享伤口护理师指导的烧烫伤正确抢救步骤，强调若要用古早偏方在伤口涂酱油、浆糊、蛋白，或用网民传说中的黑人牙膏、凡士林等涂抹伤口，甚至是泡盐水、冰敷等方式，由于都没有实证依据，可能误用延迟就医，导致伤口引发感染。

对此，网民纷纷留言关切：“用一个盆子接水，边冲水边泡水，有时脱皮太严重会掉皮”“看了好心疼，祝妈妈早日康复”要注意伤口不要碰到水”等。