曾唱赢黄靖伦邱锋泽 本地歌手在台2年三餐不继：不放弃

（新北讯）本地歌手威黎狮（Willis Loye）自2020年初赴台发展，才参加10多场商演就碰上冠病疫情，安排好的演出全被取消。又因为当时新加坡疫情更严重，导致他在台失业也回不了家，只能靠积蓄有一餐没一餐苦撑，直到疫情趋缓才又得到演出机会。谁料近期又来了奥米克戎变种毒株，他只能苦笑，“没完没了！但我实在不想放弃，”坚持要走歌手路。

威黎狮赴台发展，不幸遇上疫情，演艺之路走走停停，但他仍不想放弃。（IG）

威黎狮之前曾在新加坡两项歌唱比赛中分别赢黄靖伦和邱锋泽。爱唱歌的他也是一名健身教练，歌喉与身材都有一定水准，原本想成为偶像歌手，没想到到了台湾没多久就遇上疫情。

威黎狮说：“原本想说台湾一直都能守住，应该没多久就能继续唱了，经纪人也帮我规划了多场商演，结果染疫的人越来越多，排好的表演场次也一一被取消，收入直接归零。”

他一度当直播主，对镜头唱歌赚钱，但后来放弃。“因为我口拙，刚来台湾的时候中文能力不好，只会说但不太会看，网民打字很多我都看不懂，后来是新加坡、马来西亚的粉丝跟我解释才能理解。”他说，有粉丝为了陪他直播帮他翻译，还把工作停了，他最后离开直播圈，觉得很对不起人家。

威黎狮说，疫情起起伏伏，表演机会时有时无，所以收入也是一下有一下没有，相信其他表演者的处境都跟他差不多。他也曾想过转职其他工作，不要再唱歌了，所以去考了金融业相关证照，后来因为经纪人跟其他表演者的鼓励，才重拾信心。

他期盼：“虽然又来了奥米克戎，但愿全部的表演者都可以撑过这一劫，渡过难关，也希望台湾加油，撑过疫情。”