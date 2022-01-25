张宇退出歌坛3年半原因揭晓 曝“买猪肝闹笑话”

（台北讯）“苦情王子”张宇停工许久，日前接受台湾电视节目《大云时堂》主持人李四端访问，吐露3年半前突然退出歌坛的原因，以及消失期间360度人生转变过程。

谈及3年半前无预警突喊停工，张宇说，唱歌近30年，内心深处遭心魔捆绑，缺乏安全感又害怕被淘汰，马不停蹄工作而遗忘调剂生活的重要性，总是拼命唱歌搞得身心俱疲，喉咙也因此出状况。不过他也透露，如今已调整好身体，准备重返歌坛。

张宇停工前，由于太专注工作忽略家庭，太太十一郎曾自称是“伪单亲”。张宇宣布休息时，她分外开心。张宇说回归家庭才发现十一郎其实很可爱，那是以前从未发现的，言外之意婚姻更为美满。

张宇也尝试体验歌手以外的事物，例如学中医、针灸、身心灵疗癒等新兴趣。从未买过菜的他，竟然着迷上市场买菜，甚至越买越多，再搬一台冰箱回家放食物。他有次买猪肝还闹了笑话，老板问要买多少，他秒答：“一副。”殊不知一副猪肝何其大，让老板啼笑皆非。

张宇为复出积极做准备，特别找老师教他改变唱歌方式，让他可以在长时间唱歌仍维持轻松的状态，不再让喉咙受到折磨。他也说这次重返歌坛，感觉心境上起到新变化，所以也会用不同的方式诠释歌曲。

张宇期盼2022年是丰盛的一年，往后除了唱歌外，亦考虑自己教唱，将所学技巧帮助更多的学生。