虎年春晚看哪家？ 温拿五虎央视春晚亮相

“温拿五虎”谭咏麟、钟镇涛、彭健新、叶智强和陈友难得合体亮相央视春晚，容祖儿、组合Twins、关智斌（Kenny）、张卫健及林晓峰现身广东卫视春晚！

下周二（2月1日）就是大年初一，虽然仍在疫情中，但所谓“年年难过年年过”，去旧迎新之际，中国各大卫视去年年尾就开始摩拳擦掌，着手筹备年度盛事 --“春节联欢晚会”。

不过，随着去年中国广电局展开了清朗行动，并取得非常大的成效，有如去年年尾的跨年晚会一样，今年各大卫视台的春晚，阵容方面不再像以往以“人多势众”为号召，纵观网上出炉的名单来看，流量明星销声匿迹，转而多了不少实力派的艺人。

和往年一样，中央电视台除夕夜的“春节联欢晚会”，仍旧独占鳌头，节目涵盖范围广，包括小品、歌曲、歌舞、杂技、戏曲及相声等，而目前已经进行了第三次的总彩排，根据网上报道，今年央视春晚邀请了“温拿五虎”谭咏麟、钟镇涛、彭健新、叶智强和陈友现身，温拿难得合体，据悉将演出多首当年的经典金曲，务必要让观众听出耳油，也盼能掀起一阵回忆杀。

湖南卫视春晚今晚登场

湖南卫视有两场春晚，首场今晚登场。

今晚小年夜，湖南卫视将率先以《2022湖南卫视小年夜晚会》登场，演出嘉宾有杨紫、王嘉尔、华晨宇、周深、薛之谦等。

而大年初一晚则会以《2022湖南卫视全球华侨华人春晚》和全球观众一起唱响春节。

广东卫视春晚 张卫健唱‘铁血丹心’

容祖儿、张卫健、TWINS、林晓峰等亮相广东卫视春晚。

由于去年大湾区哥哥在中国爆红，广东卫视今年的春晚就以大湾区作主题，请来容祖儿、张卫健、TWINS等演出，而“大湾区哥哥”林晓峰首度以嘉宾主持身份亮相，与歌手薛之谦一唱一和搞气氛。

据悉，作为重量级开场嘉宾，容祖儿将率领关智斌、孙楠等在无人机下登场，而以《追光吧！》节目人气再升的张卫健，将与交响乐团合作，演绎经典粤剧《分飞燕》融合影视金曲《铁血丹心》。