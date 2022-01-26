“当你看到我的短剧，我已经走了......” 邬伟强贴文《我的告别》引忧

本地资深男星邬伟强日前忽然在面簿留言写下《我的告别》，被质疑预告死讯！

他在面簿以“自编自导自演的短剧”为题，写下“当你看到我的短剧，我已经走了，虽然我不在了，我的精神却永存，我要把骨灰播撒在陪我成长的美丽国土。”

邬伟强又写道：“我希望有个温馨、没有泪水，只有歌声和掌声的葬礼。”贴文也提到“和病魔搏斗期间，我得做化疗，要做核磁共振检查，每当我躺在狭小的仪器里，总爱跟护士开玩笑：“我是新加坡的首位太空人，火箭准备升空了！”又提到化疗之后，三千烦恼丝所剩无几，“爱妻帮我理个亮闪闪的光头......”

贴文充满豁达、洒脱，甚至还带点黑色幽默，圈内朋友如秦伟、向云看了无不动容，秦伟直言：“不希望里面的男主角是您”，向云坦言：“看了心里难过，要您长命百岁”；黄家强写道：“戏说人生，但愿这都是只停留在戏说......”

友人身上见到生命的韧性

文内提到的第一人称“我”，指的就是邬伟强自己吗？

记者内心纠结，赶忙通过伟强身边的朋友，希望联系邬伟强。

伟强昨晚（1月25日）受访时澄清：“谢谢大家的关心，不是我，是我一位朋友，他患上胰脏癌！”

伟强透露，这名朋友65岁，任职保险业，之前做过血检还被赞“无三高，像个年轻人”，不料一两个月前发现身体变黄，再去检验，惊获罹患胰脏癌，癌细胞不但影响胆管，还扩散到肝。

“他的家人非常难接受，这位朋友却丝毫不曾有悲伤的感觉，反而用勇气和笑声迎接死神挑战，他大方问人自己摆在灵堂的个人照选得怎么样，好看吗？他计划设计衬衫送给吊唁者，连句子都想好了，要‘常回家看看，家永远是最好的避风港’......实在太不容易了！”

陪着对方笑着的伟强内心酸楚，甚至强忍泪水，但从这名友人身上见到生命的韧性，经得对方同意，他手写他心，留下该篇“预告悼文”。

“友人不曾因死神走近显露恐惧，反把临终预设的一切，化为在人间上演的温馨场合......”他希望通过友人不凡的人生故事自勉。

“若换成是我，我根本无法预知自己会秉持什么样的心态面对。”伟强坦言。

感谢圈内朋友慰问

伟强离开电视台之后，没再接拍电视剧，反倒设立演艺培训班，与妻子莫燕兰夫唱妇随。他也参与学校课外活动教学，但由于疫情，一切乱了套，也让伟强夫妇卸下工作，专注养生去。

“我定期运动20年，晨运、骑脚车、乒乓，运动量越来越大，哈哈。”也因此从58公斤清减到51公斤的精干身形。

他与燕兰育有一女二男孙，家庭过得简单富足，面簿贴文令不少圈内人看得很纠结，担心那是他的“临终预告”，伟强笑说：“文字贴面簿后，我接到很多慰问，那是个误会，但从中也让我看到，一些圈内朋友，即使已经很久没联络，心中仍有彼此。”