王欣渴望撞鬼 拍戏天天问：有没灵异事件？

“小木瓜”王欣在《亚洲怪谈2：故地重游》片场天天问导演：“今天有没有发生什么灵异事件”？林明伦和王欣小时候都曾有过“假想朋友”？

HBO亚洲原创恐怖影集《亚洲怪谈2》（Folklore 2）共6集，由邱金海担任系列统筹，邀请台湾、日本、泰国、菲律宾、印尼及新加坡的6名导演诉说当地的灵异故事。本地篇《故地重游》由Nicole Midori Woodford执导，故事围绕一个患忧郁症的母亲，她的丈夫长期不在家，儿子行径日渐古怪，她是否能拯救心爱的家人？

主演王欣和林明伦日前接受zaobao.sg专访，谈及接演这部剧的契机，林明伦坦言自己是个不看鬼片的人，决定出演是因为被故事打动，觉得《故》是很诚恳的制作。王欣则认为剧本是她挑剧的关键，“这个角色的情感是很多层次的，她对老公、对儿子、对家庭，内敛又坚强。”

被记者问及会不会介意剧中的角色造型太憔悴？王欣笑说：“身为一个演员，造型从来不会是问题，我反而觉得我的头发是不是太好看了，衣服是不是太美了。但如果造型够‘cui’（福建话：憔悴），反而觉得贴近人物，我更容易演。”

恐怖片自然少不了恐怖元素。拍过不少鬼片的王欣自认好奇心十足，很喜欢拍摄现场悬疑的氛围感。此话一出，平常连鬼片都不看的林明伦立刻露出难以置信的表情！

想撞鬼的王欣究竟有没有成功？赶快点击视频来看看！

《亚洲怪谈2：故地重游》现已在HBO Go上线。