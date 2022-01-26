去年入院治疗 台媒惊传蔡头肝癌逝世

（台北讯）71岁资深艺人蔡头（原名蔡斯文）惊传去年12月底已在医院病逝，享寿71岁。《苹果新闻网》记者询问蔡头经纪人Andy和蔡头好友白冰冰，但两人都表示不知情。

去年11月29日蔡头被爆肝癌末期住进医院治疗，《苹果新闻网》当时致电蔡头关心，他亲自接电话说话有点口齿不清，断断续续地说：“对，我是肝癌住院中，现在家人不能探视。”

今天稍早，有读者向《苹果》透露，非常确定蔡头去年12月底已在双和医院病逝，离世时有一位家人和看护陪他走完最后一程。

红极一时的秀场天王

蔡头早期曾是录影秀《猪哥亮俱乐部》第一代主持人，是红极一时的秀场天王；也曾与白冰冰主持综艺节目《连环泡》。他在1995年创办红顶艺人，是台湾第一个藉由艺人反串而组成的艺术表演团体，但在1999年921大地震后，由于表演场馆倒塌，他的事业开始走下坡，最后赔了1.7亿元（约825万新元）把那个卖掉七栋房子，导致他患上抑郁症。蔡头除了抑郁症和肝癌外，白冰冰透露他另罹患幽闭症和恐慌症，曾因这两种病住院。

曾说过会隐瞒死讯

蔡头去年初上节目《命运好好玩》，透露年轻时混过“兄弟”，靠收保护费维生，当时坏到连当兵都在惹事，当海军时直接被开除军籍。某年除夕夜，他一人独自在东引岛上遥望台湾泪流满面，心里想着：“我的命运怎么苦带贱？为何被关过、管训过，当海军还被国军开除？”

他也在节目中提到小他11岁，在北京当教授的弟弟昏倒在家中，被送到医院时已成了植物人。他当时包专机把弟弟接回台湾治疗，但最终弟弟仍因心肌梗塞病逝，享年49岁。蔡头当时难走出伤痛，曾告诉好友曹西平，如果有一天走了，绝不会告诉大家，“我会交代家人谁都不可以说，要跟大家讲我在国外。”