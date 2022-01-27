钟汉良港式华语成焦点 李小冉：他的原声充满情感

继电视剧《逆水寒》《来不及说我爱你》之后，港星钟汉良与中国大陆女星李小冉在都市剧《今生有你》（简称《今生》）中三度结戏缘，该剧本月中于央视电视剧频道（央八）和优酷同步播出，首播收视率破1，至今收获许多观众好评。相隔12年再跟钟汉良合作，45岁李小冉前天在优酷媒体群访中直言，除了剧本和团队，接演这部剧的原因包括男主角人选，“其实也因为这部戏会由哇哥（钟汉良）出演男主角吧，如果换一个演员可能演不出这种感觉，所以各个方面都打动我。”

李小冉和钟汉良在经典作《来不及说我爱你》中CP感强烈，两人隔了多年默契依旧。李小冉在《今生》饰演单亲妈妈谈静，与患有先天心脏病的儿子相依为命，她为了儿子的医药费努力工作，节俭度日，一次与七年前的恋人聂宇晟（钟汉良饰）意外相逢，破镜重圆。

被赞忍功一流 没因钟汉良港式华语笑场

钟汉良剧中原声演出，港式华语台词成了网民讨论焦点，不过李小冉是力挺搭档的。她认为，中国没有一个配音演员可以把钟汉良原声的魅力配出来，“我特别喜欢哇哥的原声，他的原声充满了情感和爆发力，特别是聂宇晟的隐忍。”

有网民开玩笑指李小冉应该很能憋笑，尤其当钟汉良在一场戏中将“嫁给那个姓孙的”说成“炸给那个姓孙的”。不过，李小冉对此指出，拍摄时自己完全沉浸在人物里，也觉得钟汉良台词说得特别好，“我觉得一个人情绪的表达是台词中最重要的部分，而且这个人物的设置本身就是他是一个来自南方的人，又是从国外回来，所以他有口音是很正常的，我没有想笑场。那场戏大家看到了，其实我演的是非常伤心的，那就是我当时的呈现。”

实际上，李小冉在剧中有多场隐忍式的哭戏，让人印象深刻，谈到拍哭戏秘诀，她谦称只是把自己放在人物当下的处境里。她也说：“我觉得拍戏所谓的秘诀，其实就是失败的捷径，所以我认为不可以有秘诀，就要完全真实的呈现才是对的。”

为苦难角色下足功夫

李小冉受访时说，生活带给谈静的苦难太多了，单靠台词和某一场戏无法充分表达，于是在人物造型下了不少功夫，包括增肥，出镜时刻意驼背及嘴角向下，特意在体态和面容表情上更贴近人物的状态，“她会有一点点被生活压弯了腰，但性格上依然坚守着自己的那份倔强。”

制片人徐佳宁最近受访提到，有一次在预告片为谈静的镜头磨皮处理反而被李小冉骂了一顿。李小冉提及此事时说，一次在看片花时发现后期公司为她加滤镜，当下看了特别不愿意，她认为这不是角色应有的状态，演员是为角色服务的，希望无论是外貌或情感上都能有真实的呈现，所以不想给观众带来不协调的感觉。

她还指出，谈静在戏里应该显得憔悴一点，透露拍摄时团队很少用到反光板，往往采的是自然光线，所以会拍出她的黑眼圈，眼部浮肿。“我其实不太注重一定要把脸拍得很亮，这种（自然光线）灯光的表达对演员演戏反而有帮助，整体的烟火气是特别好的呈现。”

《今生》被许多网民贴上“中年偶像剧”标签，李小冉认为这只是观众给予这部剧的一种归类，不是很在意，反问中年人为什么不能谈恋爱？她接着说，人到中年学会了隐忍及自我隐藏，情感不像少年时期的激烈迸发，实际上中年人的感情更有看头呢。