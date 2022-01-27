跟小S尬舞成追忆 网民：蔡头刘真一起在天上跳舞吧

台湾资深艺人蔡头昨（26日）爆出已于上月底在医院因肝癌病逝，享寿71岁，消息传开后，演艺圈不少好友闻讯都表示不舍。主持人小S在社媒写下：“蔡头老师一路好走，我心中永远的喜剧天王。”

蔡头过去多次受邀上小S和蔡康永主持综艺节目《康熙来了》，参与各项话题，三方互动总能产生精彩火花。自诩是“舞蹈教父”的蔡头，曾和已故舞后刘真在2005年受邀上节目，大聊对舞蹈的爱好，碰上当时也很迷恋国标舞的小S，笑料不断。

蔡头与刘真、小S大跳森巴基本舞步，他自己再大展现代舞、双人探戈等舞艺，引来网民大赞。除了展示好脾气，蔡头不管小S怎么调侃他都不生气，而且无论说话或跳舞，都让网民称赞很有喜感。

zaobao.sg上网搜寻蔡头、刘真和小S的尬舞片段，发现不少网民都纷纷留言哀悼蔡头：

Shawn Leo：“跟刘真一起在天上继续跳舞吧！我们怀念你！”

哈哈：“笑到流眼泪，最后是想念的眼泪，有蔡头老师的节目就是很有趣！祝老师人生功德圆满，一路好走！”

B LAW ：“每次看，每次都笑到流眼泪。”

Jet energy：“今天特地再次回忆这段经典过往！感谢蔡头舞蹈教父带给观众满满的欢乐！一路好走！”

白呀鹰到爆：“超爱他的，很幽默搞笑又很能带给大家欢乐感。”

devinlee15：“真的好喜欢他，他才是真正艺人！菜头大哥一路好走。”

Lydia H：“浑然天成的艺人！背后一定下了不少苦功！礼敬蔡头大哥！”