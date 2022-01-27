担心记不住台词 张为恐只能演几年戏

本地资深艺人张为的膝盖软骨几个月前受损，目前无法拍动作幅度太大的戏。他也担忧自己的记忆力日渐衰退，如果几部戏同时开工会记不住台词。他感叹或许2到3年后，就无法再演戏了。

79岁的张为拍戏产量不减，去年接拍了《肃战肃绝》后，最近接连拍了《你也可以是天使4》和《都是你啦》。目前他在客串演出本地剧《灵医》。

张为去年发现膝盖软骨受损，因此接受物理治疗，以加强保护膝盖软骨组织。他说，只是偶尔还是会觉得其中一边膝盖的情况没有完全恢复。张为去年拍《肃战肃绝》出演毒贩，还有拍跨越栏杆的动作戏，但现在多拍文戏了。

不过张为依然很抢手，他昨天（1月26日）受访时表示，已有两部戏的导演要他把今年4、5月的档期空出来。“我和他们说，我年纪大了，不能熬夜拍戏。”

他很感激最近拍戏时，剧组对年长艺人非常尊重，也非常照顾。“只要在片场稍微要等戏，他们就会找凳子给我坐，也会拿食物给我吃。我很感动，要赞扬他们。”

吁电视台珍惜资深艺人

问起现在拍戏会不会担心体力不支？张为说以他现在的年龄，如果按部就班，一部戏拍完再接一部戏，可能会比较轻松。但如果同时拍几部戏，最担心的是记台词。他说：“如果台词没办法记入脑袋，拍摄时就会说出不对的台词或忘词。”

他举例说，当年拍《喜临门》时，剧中演爷爷的罗姓前辈，就时常在片场忘词，当时剧组都祈求老天保佑，能顺利拍完。没想到拍完那部戏不久这位前辈就过世了。他感叹说：“我还能演几年？大不了两到3年，3年后再看身体状况能否继续演戏。”

他也呼吁电视台珍惜本地的资深艺人，因为能够出演爷爷奶奶辈的老艺人真的寥寥无几了。

吁严守防疫措施

再过三天就是除夕，张为表示，因疫情关系，很多家庭没有大肆庆祝农历新年。他自己今年除夕会和家人一起吃团圆饭，过了初一就要继续拍《灵医》。估计他的戏份在年初四会杀青。

他呼吁大家春节还是严格遵守政府的防疫措施，尤其是上门拜年的访客人数不要超标。