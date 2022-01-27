《白雪公主》7矮人不够“政治正确”？侏儒症男星炮轰迪士尼　

（洛杉矶讯）美国迪士尼经典动画电影《白雪公主》即将拍摄真人版，并请到好莱坞美艳女星“神力女超人”Gal Gadot饰演坏皇后，“不是很白”的拉丁裔女星Rachel Zegler则演出“白雪公主”，被视为是“政治正确”的选择。但片中的“七个小矮人”角色仍引争议。

美剧《冰与火之歌：权力游戏》（A Song of Ice and Fire：Game of Thrones ）的侏儒症男星Peter Dinklage近日受访，就表达了对真人版《白雪公主》的反感。

身高只有135公分的Dinklage，在《冰》中饰演小恶魔，曾凭角色四获艾美最佳男配角奖。天生患有软骨发育不全症（俗称侏儒症）的他说：“他们以为选了一个拉丁裔的女主角，就非常自豪了吗？我有点惊讶，因为这依然是白雪公主和7个小矮人的故事啊！你们某方面是进步了，但还在写那种7个矮人住在山洞里的故事，这根本他x的过时！”

他指出，现今仍有对侏儒症患者有这种刻板印象的话，“显然我做得还不够多！”

他的发言引起重视，迪士尼也紧急发表声明说，新版的《白雪公主》故事会有很大的改编：“为了避免刻板印象，我们对这七个角色採取了不同的作法，并一直与软骨发育不全症患者群体做相关咨询。”似乎暗示可能在七矮人的角色上做大更动。

该片公布男主角是东尼奖得主Andrew Burnap时，也曾表明他不是饰演“王子”，而是一个全新角色，显然新版的故事会与过去有很大不同。