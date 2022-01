《白雪公主》7矮人不够“政治正确”？侏儒症男星炮轰迪士尼　

(洛杉矶讯)美国迪士尼经典动画电影《白雪公主》即将拍摄真人版,并请到好莱坞美艳女星“神力女超人”Gal Gadot饰演坏皇后,“不是很白”的拉丁裔女星Rachel Zegler则演出“白雪公主”,被视为是“政治正确”的选择。但片中的“七个小矮人”角色仍引争议。

美剧《冰与火之歌:权力游戏》(A Song of Ice and Fire:Game of Thrones )的侏儒症男星Peter Dinklage近日受访,就表达了对真人版《白雪公主》的反感。

身高只有135公分的Dinklage,在《冰》中饰演小恶魔,曾凭角色四获艾美最佳男配角奖。天生患有软骨发育不全症(俗称侏儒症)的他说:“他们以为选了一个拉丁裔的女主角,就非常自豪了吗?我有点惊讶,因为这依然是白雪公主和7个小矮人的故事啊!你们某方面是进步了,但还在写那种7个矮人住在山洞里的故事,这根本他x的过时!”

他指出,现今仍有对侏儒症患者有这种刻板印象的话,“显然我做得还不够多!”

他的发言引起重视,迪士尼也紧急发表声明说,新版的《白雪公主》故事会有很大的改编:“为了避免刻板印象,我们对这七个角色採取了不同的作法,并一直与软骨发育不全症患者群体做相关咨询。”似乎暗示可能在七矮人的角色上做大更动。

该片公布男主角是东尼奖得主Andrew Burnap时,也曾表明他不是饰演“王子”,而是一个全新角色,显然新版的故事会与过去有很大不同。