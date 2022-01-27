带货频翻车 这些港星的直播出了什么问题？

艺人虽有明星效应，但做起直播带货未必就无往不利！近来港星直播带货频频栽跟头，资深艺人江华上个月首次带货，结果两场直播只卖了3万港币（约5000新元），李国麟之前做8小时直播无人下单，沦为“最惨带货明星”，容祖儿连同好姐妹Twins直播也遭恶评，就连陈小春和黎耀祥也出师不利，究竟问题出在哪里？

江华销情惨淡 网友：不该在平日下午直播

江华第一次直播带货选择卖黄金和钻饰。（互联网）

淡出演艺圈多年的江华（59岁）上个月宣布将全面复出，他与太太麦洁文去年12月19日到中国，隔离结束后并没有接拍新戏，而是与中国公司合作直播带货。

江华首次带货选择卖黄金和钻饰，但直播五个多小时，最后订单不到100单，销情惨淡。他没有气馁，很快就进行第二场直播，不过两场共卖出296单，总销售额只有3万人民币（约6400新元）。

其实江华刚开始直播时是相当热闹的，网友纷纷留言怀念江华演过的经典角色，但当他开启带货模式气氛就冷却了，看来网友似乎志在和艺人叙旧聊天，而不是买货。

虽然销售成绩不理想，但有粉丝跳出来为他解释，认为直播当天不是周末，而是平日下午，因此影响了上线人数。再者，江华带的货是黄金钻饰，一般人对这类货品会担心货不对版的问题，相信这也影响了销量。

江华这次在中国期间没有演艺方面的工作，而直播带货成绩并不理想，所以只逗留了一个月左右就匆匆回港。

李国麟沦为“最惨带货明星” 网友：直播手法太老土！

李国麟直播8小时，到最后已经显露疲态。（互联网）

67岁的李国麟自去年四月底到中国工作以来，除了登台演出之外，还加入直播带货行列。可惜他去年12月在直播间卖力推销产品，足足8小时竟没卖出去几件货品，有网民估计他卖不到200人民币（约43新元），沦为“最惨带货明星”。

据知，直播间虽有1000多名观众，却没人下单买货，到最后影片中可见李国麟已疲惫不堪，不少网民调侃道：“我都睡了一觉了，5个小时了你还在播！”，还有人留言批评他直播手法太老土，并且嫌他华语说得不好，让人听不懂他在说什么。

后来李国麟接受香港电台节目《旧日的足跡》访问，澄清自己去年在中国做过四场直播，“第一场7月底在杭州，营业额超过8万（1万7000新元），流量59万7000人次；第二场营业额超过38万（约8万新元），流量120万人次。”今年1月25日他接受《东张西望》访问时也透露自己谷底反弹，由“最惨带货明星”，变成有4.71高分的带货主播，直播间已摆满陈列品准备再带货。

容祖儿和Twins结结巴巴 网友 ：多做点功课啦！

容祖儿（左起）、阿娇和阿Sa在直播中一直看着前方，疑似在看题词器。（互联网）

Twins与容祖儿最近在抖音首次直播带货，却引起不少争议。直播开始后，三人先带货“唱K神器”，还一起卖力合唱《下一站天后》《心淡》《姐妹》等，气氛热络。但是在介绍护肤品时，三人一直望着前方，疑似在看提词器，过程中讲话也结结巴巴，被网友质疑不够专业：“你们使用过吗”、“多做点功课啦”、“照着读吗”等。

有网友认为她们这样直播带货有损明星光环，“完全拉低几个层次”、“只能说为了在上海买房很努力了”，甚至有粉丝写道“打死也没有想到港乐天后和港乐殿堂级女子组合，有一天要去直播卖辣条”等，似乎对她们有些失望。不过，该次直播带货是以真人秀《因为是朋友呀》官方账号进行，因此有网友认为可能只是节目组的安排。

陈小春带货惨赔厂商 网友：华语都说不好！

陈小春（右）被批评直播时不够活泼。（互联网）

港星陈小春（54岁）2017年与儿子Jasper参加亲子真人秀《爸爸去哪儿5》人气翻红，后来参与《披荆斩棘的哥哥》也大受欢迎。有厂商看上陈小春的名气，邀他直播带货卖东西，但连卖3场销售额仅5000元人民币（约1000新元），而厂商成本高达51万人民币（约10万新元），气得告上法院要求传媒公司退钱，最后法院判定厂商胜诉。

据知厂商按约支付51万人民币的推广服务费后，传媒公司将原本16场直播的直播主改为陈小春和3名网红，并约定服务费减少10万人民币。结果陈小春只去了一场，而且当天没有在直播间补上商品连结，导致这场直播匆匆被下架。后来陈小春无法再补一场，于是由陈小春的助理代劳，结果三场直播下来只赚进5000人民币，让厂商大为不满。

有网友认为，陈小春带货效果不佳和他的“港普”（带香港腔的普通话）有关，认为陈小春的华语说得不好，加上个性不够活泼，无法带起热度，很多人看一眼就走了。

黎耀祥回答不了观众提问 网友：应先了解产品材料

网友认为黎耀祥在直播前没有做足功课。（互联网）

57岁的黎耀祥近年把工作重心放在中国，他上个月直播推销床上用品，但不像其他直播主那样推销产品，反而像在办粉丝见面，抱着枕头与网友聊天。

期间有网民问大豆被的原材料是什么，黎耀祥竟反问：“我也是第一次听说，以为被子里有大豆！”被网友质疑对销售产品没预先做足功课。此外，直播时黎耀祥不断重复说：“是是是，对对对，好好好！”引来网民留言：“祥哥今天是第一次直播吗？有点紧张”和“男神多说点话”等。