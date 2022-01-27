推特2021全球讨论声量 BTS第一 但这团竟然落选十大

（首尔讯）韩流影响力持续席卷全球，推特公布2021年度推文数量统计，“#KpopTwitter”再次以78亿则推文登上高峰，打破2020年67亿则的纪录。

防弹少年团（BTS）不负众望荣登2021年全球K-pop明星中最多推文讨论的冠军宝座！光是去年12月在美国洛杉矶举办的演唱会，就创造了来自世界各地超过6800万则推文的惊人数字。

紧追在后的是男团NCT，他们的人气持续看涨。Enhypen、EXO、Blackpink也分别打入五大。第六名至第十名依次是Treasure、Seventeen、TXT、Ateez和Stray Kids。

令人意外的是，Twice是热度仅次于Blackpink的女团，却十大不入，让九个男团垄断排行榜，明显阳盛阴衰。

BTS师弟TXT，以及Ateez、Stray Kids的排名，显示新生代的势力来势汹汹。

全球推特讨论声量前20名K-pop明星。（互联网）

此外，选秀节目“I-LAND”选拔出道的Enhypen，在不到一年内迅速在全球累积大量的粉丝，2021年更上一层楼，缴出令人惊艳的成绩单，仅次于BTS和NCT。对于新世代的偶像团体来说，该组合取得了不同凡响的成就，首张录音专辑推出后即获得销售量破百万的佳绩，更登上美国告示牌榜前200名排行榜中的第11位。

SM娱乐旗下的女子团体aespa和2019年出道的ITZY也在2021年迎来重要的里程碑，首次进入前20名的名单中，分别占据第14名和第16名。