白冰冰悼念蔡头 曝蔡母一句话让他浪子回头

台湾资深艺人蔡头前日（26日）被爆出去年12月底已病逝的消息，蔡头的家人昨日（27日）委托前经纪公司证实他12月已离世的消息，享寿71岁。与蔡头拥有好交情的白冰冰，今天凌晨2点在面簿发文悼念好友。

白冰冰发文中提到，响应蔡头大哥低调回归天上，只想默默在家为他助念，昨天录影是她年前最后一次进棚，看到有很多媒体朋友在找她，她无法一一回答大家的询问，所以用这个方式向大家介绍她这辈子所认识的蔡头大哥。

她称赞蔡头是“真正的汉子，也是浪子回头金不换的典型榜样”。在他不少经事时，在江湖上混了一阵子，也因此在台湾的许多监狱“深造”过，他失去自由的每一个地方，都有他辛苦的母亲深深关怀的足迹，直到最后一次，他的母亲献上了亲手做的羹汤，离别的时候，忽然转过身，背对他的视线，举起右手，大声喊一声“文将！干巴爹！”（蔡头本名：蔡斯文；日语：加油）

随着母亲的背影消失，声音减弱，蔡头再也止不住忏悔的眼泪，他深深感叹：我真不孝，不该让年老的母亲这样奔波，劳累地为我担忧。出狱后他远离不当的环境，投入舞蹈的学习之后成为名噪一时的舞蹈大师，因而成立了后来的红顶艺人。

尽管感慨一代谐星就此陨落，“而我们却以这样的方式被告知”，白冰冰想要让大家记得他的好，希望他去到的天堂，也能成为最受欢迎的开心果。