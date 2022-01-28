耗三年6000万制作 在中国网络平台看《倚天》只需1元

（香港讯）斥资3亿人民币（约6382万新元）大制作，由林峰、古天乐等主演的贺岁电影新版《倚天屠龙记》转攻中国网络平台，只需5元人民币（约1.06新元）就可以随意观赏。

贺岁电影《倚天屠龙记》早前已经对外公布将分为《倚天屠龙记之九阳神功》、《倚天屠龙记之圣火雄风》两集推出，并分别定档在1月31日与2月3日于农历新年期间推出。

这部耗资3亿人民币的大制作，从筹备到杀青足足花了超过3年的时间，而演员阵容也超强，除了林峰和古天乐之外，其他角色集合了多位实力派演员同场飙戏，更难得的是，电影还请来甄子丹客串主演“张三丰”、方中信演“杨逍”、黄浩然演“韦一笑”等。

根据香港媒体报道，《倚天屠龙记》除了在香港、新加坡等地的电影院上映之外，在中国将弃影院而转攻网络平台，于网络上线，网友们只需付5元人民币（约1.06新元）就可以随时观赏，令人颇为意外。

虽然如此，但众演员都以行动支持电影公司的决定，甄子丹及林峰于社媒留言打气，饰演张无忌母亲殷素素的朱晨丽更呼应1993年李连杰主演的《倚天屠龙记之魔教教主》留言，“等了29年的你准备好了吗？”

网络平台观众层面更广

对于《倚天屠龙记》放弃中国电影院线改而在网络平台播出，导演王晶接受港媒访问时直言不觉得可惜，

“农历新年院线电影的宣传、发行费高达2亿元人民币（约4248万新元），价钱高昂；我们目前在中国有4大网络平台，网络平台的观众层面更广泛。”

提及找甄子丹客串，王晶指“张三丰”一角很适合他去演，王晶说：“他妈妈是太极高手，所以这个角色除了子丹或者李连杰之外，我想不到有哪位适合。”

林峰天天片场针灸

为演好“张无忌”，林峰不惜拼了命落力演出，片中9成以上的打戏皆亲自上阵，以致全身伤痕累累也毫无怨言，希望电影上映时获得赞赏。

王晶受访时坦言林峰在横店拍摄时，每天都去找驻场医师做针灸，“因为那个医师好高明，他还叫父母来片场针灸呢！”

至于林峰对于电影将在网络平台播放有何反应？

王晶说：“林峰没有问题。”