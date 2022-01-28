96.3好FM和UFM100.3陪你说唱过新年

96.3好FM的DJ向听众拜年。（档案照）

迎接壬寅虎年，新报业媒体旗下两个中文电台96.3好FM和UFM 100.3 准备了一连串新年特备节目，和听众一起欢庆农历新年！

先说96.3好FM，大年除夕（1月31日）晚上8时至10时将呈献《团圆聚餐特备》，DJ菁云、国贤、德明、安娜、杰奇、丽仪和3位编导思远、洤斌与玮玮将隔空和听众一起吃团圆饭和介绍不同的年菜。

晚上10时以后，他们仍会继续和听众聊“新年”，谈谈如何布置家居、最深刻的贺年片、自己喜欢的年饼，以及最想回到哪一年的农历新年，同时也和海外嘉宾一起在说说谈谈中倒数迎接虎年。

大年初一（2月1日）和年初二，一连两天，《早安，好人帮》DJ们将 《与李伟菘说唱迎新年》，届时，本地知名音乐人李伟菘也将在节目中分享他最喜欢的新年歌曲。

下午4时至晚上8时，《下班ING》会和本地歌唱组合Lim Tay Peng一起说说唱唱过“Sing”年，他们在节目中除了演唱自创的贺年歌曲，也将为听众演绎耳熟能详的经典贺年歌。此外，节目也第一次与海外媒体人连线，分享港台、马来西亚与韩国当地如何过农历新年，以及和本地的农历新年有何不同。

除了听之外，96.3好FM也准备一系列“看”的贺年节目，读者可以到该台社交媒体官网（IG和面簿）观看DJ与编导们推出的一系列富有年味的短视频，包括看看哪位96.3DJ 最会”捞“！

“朗格里格朗”迎虎年

电台UFM100.3 DJ和你热热闹闹过好年！

除夕晚上8时起，DJ文鸿、小猪、丽梅、靖禾、克敏、于玲、伟龙、承尧和欣盈将在防疫措施下分组于嘉和中餐馆与听众们“朗格里格朗”迎接虎年。届时，DJ们将和听众隔空吃团圆饭、玩游戏，热热闹闹倒数迎接壬寅虎年。

大年初一上午10时开始，参与滨海艺术中心呈献的年度艺术飨宴《华艺节》的众多艺人，如欧菁仙、李偲菘、Olivia、魏妙如、范平庚、王思涵等将在空中向听众拜年，并与大家一起过大年。

年初二早上8时至晚上8时，该台9位DJ将轮流陪你精彩重温2021年《 U选1000百大歌曲》，让你一边大声唱，一边大声笑，过个“wonder虎” 新年！