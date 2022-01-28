七年明颖恋：兜兜转转凑合 曲曲折折离分

先是汪小菲和大S，现在是黄晓明和杨颖（Angelababy）。这几年，“被离婚”最频密的华人明星，非这两对莫属。所以走到今天，可以说，被大家认为最可能离婚的艺人夫妻，都离了。

过去几年，离婚传言不息，断断续续，不管当事人有无辟谣，总是隔三岔五就起。媒体和网民忍不住旁敲侧击，捕风捉影，乐此不疲地猜测两人到底离了没离。

记忆好的人，会记得这对明星夫妻从绯闻传出到公开恋情，也从不清楚直接，而是一路飘飘渺渺、弯弯曲曲，让外界雾里看花就对了。

默认有爱开始 传言成真结束

两人相传是在2009年8月透过朋友认识，曾一起唱K。2010年2月，黄晓明被曝飞香港为伊人庆生。3月，杨颖现身北京，与黄晓明一起为他的朋友庆生。5月，黄晓明邀请杨颖合拍其新专辑主打舞曲《受不了》MV 。6月，杨颖现身电影《赵氏孤儿》片场探班黄晓明。不久，黄晓明就在采访中默认这段恋情。

2011年，两人合拍电影《一场风花雪月的事》。女艺人李菲儿受访时暗指杨颖介入她与黄晓明的恋情，但杨颖否认，还发文：“从来没有什么小三小四小五小六的。小傻子倒是有一个。”

又过了两年，港媒曝两人疑似分手，男方另有新欢。谁知2014年2月28日，杨颖在香港庆祝26岁生日，黄晓明却送上兰博基尼（Lamborghini）豪车做礼物，两人牵手正式公开恋情。12月，明颖携手出席颁奖礼大秀恩爱。12月31日，两人首度情侣合体亮相东方卫视跨年晚会，合唱歌曲《最重要的小事》。

不到半年，竟然传出两人分手的消息，女方否认，男方却很快晒结婚证，宣布两人正式结为夫妻。10月8日，明颖在上海展览中心举行轰动娱乐圈的世纪婚礼，过百艺人出席，黄晓明大跳BigBang热曲，两人说完誓词都感动落泪。

2016年9月，港媒爆料杨颖有孕在身。一个月后，黄晓明在微博公开喜讯。11月6日，黄晓明举办生日会，杨颖挺孕肚惊喜亮相，黄晓明感激：“谢谢你，这么年轻为我生孩子。”

2017年1月17日，杨颖在香港顺产生子“小海绵”。4月，黄晓明晒出妻子孕照，疑似澄清代孕传闻。

黄晓明和杨颖结婚生子的快乐时刻，包括他曾在工作室打造夫妻俩的铜像（右下图）。（互联网）

2018年12月，二人离婚的消息开始浮现，还有“知情人士”爆料称原因是男方的税务问题。但杨颖对媒体否认称“假新闻”。

2019年6月，明颖合体现身某活动，黄晓明还为爱妻提裙子，当时没有人知道，这是两人最后一次正式合体公开露面。

这一年有媒体爆出杨颖和曾合作的邓伦“车震”，但遭否认；但去年两人又再被传在三亚海边约会，婚变传闻再起。7月，有网民给黄晓明留言：“喜欢你和Baby”，黄晓明回复道：“谢谢，我也喜欢Baby。”11月，杨颖发文为黄晓明庆生，黄晓明回应：“谢谢老婆。”这也是女方最后一次公开给丈夫庆生。

2020年1月，黄晓明转发杨颖给儿子庆生的微博：“3岁啦，永远做你的奥特曼。”夫妻俩接着久违被拍到合体为小海绵举办生日宴。2月，黄晓明发文为杨颖庆31岁生日。但等到黄晓明11月生日，杨颖并没有公开送上祝福。

2021年1月，杨颖“插足黄晓明李菲儿”的传闻又起，她发文回应称当初认识黄时他告诉自己他是单身，随后黄晓明也发文回应，否认妻子是小三，并喊话“有什么话都冲我来！我的评论永不关闭！”2月，黄晓明准时发微博为太太庆生，但后者并未回复。此后二人在社媒上再无公开互动。

3月，黄晓明和杨颖两人出席同场活动，但没有公开互动。 10月，有媒体拍到二人与好友带着小海绵一同外出游玩。这也是截至目前两人最后一次同框。

黄晓明不分 杨颖要离？

黄晓明和杨颖这七年来一直“被离婚”，不排除是知情人士泄露两人婚姻有裂痕的风声，但因为未到“成熟时机”，两人也就避重就轻。在离婚频传的当儿，有些网民相信，杨颖没有什么大作，只能靠婚姻传闻吸引大众的注意；她和黄晓明越是不回应，人们就越想知道他们怎么样，关注度可以帮助推动她的商业热度，因此有人认为两人可能是在“炒婚”。

明颖频传婚变的结果，去年初开始出现大量脱粉现象。在“明颖超话”社媒平台上，有多名CP粉发长文告别，称已难忍受这对夫妇的现状，加上双方工作室并没有任何表示，很难令他们继续坚持下去。其实，当黄晓明夫妇鲜少同框后，这些粉丝曾经绞尽脑汁寻找他们爱的证据，从小配饰到情侣装，都令他们对“CP还在”保留希望。无奈脱粉之际，他们不忘隔空喊话明颖好聚好散。

也有一些网民观察事态的发展，推断黄晓明其实想维持婚姻，给儿子一个完整的家庭，但女方去意已决。

去年初，香港寰亚传媒宣布，与古天乐的天下一集团、冯德伦的制作公司FMP，以及杨颖经理人周优根旗下风尚国际，联合成立Cool Style公司，共同营运及拓展新娱乐事业，培养影视新力军，向社媒及电商短视频的庞大市场进发。杨颖成为新公司的策略性股东。

有媒体评价，杨颖的事业迎来了喜讯再创高峰，成为圈内极具资源和实力的艺人，在事业上已经不输走下坡的丈夫黄晓明。

杨颖（左上图）和冯德伦（左下图）、古天乐一起合开公司。（互联网）

“三不”约定好聚好散 年前宣布是高招

黄晓明和杨颖在儿子小海绵5岁这一年离婚，据说小朋友还不太懂大人的事。不过幸运的是，夫妻俩约定好“离婚三不”——不争子、不争产、不恶言。

由于他们经常东奔西跑拍戏，儿子多数跟黄晓明父母同住，夫妻俩休息就会去陪儿子，未来仍会以此模式共同抚养陪伴。至于双方的财产一向各自独立，所以并无分产的问题。就像粉丝先前喊话“好聚好散”，夫妻俩看来也朝这个方向迈进。

刚好在杨颖生日前一个月公布离婚一事，据他们身边的密友向媒体透露，其实没有特别意思，只是事情传闻已久，所以在年前公布离婚，可以让大家踏实过年。

记者倒是觉得，时机选得真好。年前一周大众各有所忙，没有多余时间嗑瓜，现在发布离婚，大家唯有乖乖消化，如有负面效应也都减到最低，实在是高招啊！