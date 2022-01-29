现金送《优1周》读者 大势男神朴叙俊虎年事业运上升

（本地讯）本期《优1周》封面人物是Skechers新一季亚洲六区代言人——朴叙俊。

33岁朴叙俊出道10年，依当年的花美男标准来看，单眼皮的他因为长得不够帅，常被批外形不佳而一度产生自卑情结。从当年的自卑男一路逆袭走到即将大举进攻好莱坞的大势男神，朴叙俊堪称韩流劳模典范，演戏、参与综艺节目展现全面才艺。他在疫情下学会反思人生，因出演人气夯剧《梨泰院Class》而对社会议题更为关注，希望能透过角色发挥对社会的影响力。

1988年出生的朴叙俊生肖属龙，虎年事业运气势如虹，“朴叙俊效应”可望升温！

其他精彩内容有：电视电影《过江新娘——你好，梅芳草》的探班；新婚陈泂江的转型尝试；本地艺人与家人的新年新体验；本地贺岁片《团圆饭》演员Das DD的专访；介绍韩剧《幽灵医生》（Ghost Doctor）以及农历新年特备节目；《虎年特辑》为大家解析虎年十二生肖的运势；食谱有新故乡总厨教你如何用餐馆外带年夜菜剩下的食物炮制简单又美味的新菜肴；旅游则带你去一趟韩国的养生Healing之旅。

第843期《优1周》已上架，在超市及便利店均有出售，也可下载Magzter应用或到Magzter官网bit.ly/2vquAMY购买。

本周送礼：

*康莱德酒店（Conrad Centennial Singapore）特别为《优1周》读者送出一份价值$410++的Foodie Staycation住宿配套，包括双人早餐和$100酒店餐券。

*配合虎年的到来，《优1周》继续准备了现金送给幸运读者！只要在每周的杂志里寻找8个财神爷图案，然后扫描QR码，回答财神爷出现在哪些页数，就有机会赢奖。每周将抽出三名答案正确的幸运儿，各可获得88元现金奖。