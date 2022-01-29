吴姗儒婚礼6亮点抢先看 婚纱裙摆长达250公分

（台北讯）吴姗儒（Sandy）和交往5年未婚夫王先生，今天中午将在台北文华东方饭店完婚。婚宴邀请约400人，这场盛大婚礼众星云集，6大亮点备受瞩目。

亮点一：婚纱裙摆长达250公分

一般婚宴红毯仅150公分宽，但吴姗儒的婚纱裙摆长达250公分。而吴姗儒为了留时间给媒体访问，取消二进礼服，将以一套白纱穿到底，闺密魏如昀、晏柔中、和JUNA （杨稚汶）担任伴娘团，并找来品牌JASMINE GALLERIA量身设计伴娘服。

亮点二：吴宗宪红包能否回本？

吴宗宪在演艺圈人缘广阔，过去出席婚宴向来红包都出手超大方。他曾自爆在赵又廷和高圆圆结婚时包60万元人民币（约13万新元），包给其他人的也都有5位数台币。外界好奇他是否能靠这场婚礼而回本？但吴宗宪说：“包出去的礼金虽然很多，但我不介意这件事，也没有想要回本，我今天就是帅帅的出席。”吴宗宪没有邀请演艺圈大哥大姐出席大女儿婚礼，仅昔日宪宪家族如康康、NONO、小钟，以及和Sandy搭档主持节目的炎亚纶和唐绮阳等受邀。

亮点三：吴姗儒老公首次公开亮相

过去只在照片中出现的吴姗儒老公王先生与男方家长，因这场婚礼首次公开亮相。男方是室内设计师，自己开公司，吴宗宪之前曾想请女婿帮忙装潢台北市信义区办公室和敦化南路公司，但女婿以没时间婉拒，颇有生意头脑的吴宗宪提议之后想和女婿一起合资大型装潢公司。

亮点四：“麻”烦弟弟将出席

吴姗儒日前惹上“麻”烦的弟弟鹿希派，确定会赴宴，但他不会上台唱歌也不会是婚礼歌手。不过他已为姐姐编写婚礼音乐当作送给她的结婚礼物，给姐姐最大的祝福。

亮点五：婚宴严禁休闲服

对于婚宴的dress code（穿着要求），一对新人相当讲究，列明“这是一场非常正式而隆重的婚宴，请穿着正式礼服搭配高跟鞋，或是正式西装、打领带搭配皮鞋。”严禁婚礼出现牛仔裤、卡其裤、拖鞋、球鞋、休闲鞋等非正式服装。新人还贴心建议宾客避免穿全黑、全白、肤色和橘色，避免与场地融为一体。

亮点六：遵守防疫规定不敬酒

目前台湾疫情严峻，台北市仍是二级警戒，室内空间规定至少1.5米的安全距离，虽未限制餐饮场所室内人数上限，但婚礼不开放逐桌敬酒，现场也设有消毒设施，并要求宾客戴口罩。据悉为了配合防疫，媒体采访前必须出示打两剂疫苗的证明或3天内阴性快筛结果，过去记者杵麦克访问，也改成将麦克风放置桌上拉开距离采访。