郑颖习惯了过年父母不在身边

妈妈洪慧芳已在韩国旅行一个月，预计还会呆一段时间，郑颖表示父母过往经常因工作不在本地过年，早已习惯。

虽然如此，郑颖还是在社媒上传打包行李的照片，开玩笑说，假装和洪慧芳在韩国。她受访表示，妈妈喜欢出国，前段时间拍完《亲家、冤家做头家》后，就想利用本地和韩国的疫苗接种者旅行走廊计划（VTL）出国好好休息一段时间。

郑颖笑说，“我也很想念她，但看她玩得挺开心，所以也不想打扰她。”

妈妈不在本地过年，郑颖表示今年会和爸爸郑各评、弟弟郑恺一起去家族其他成员家吃团圆饭。“因为有5个人的限制，我们的家族又蛮大，所以会分开庆祝。”

郑颖本月初宣布签约新传媒新艺经纪，成为父母的“师妹”。她表示当初出道时加盟前经纪公司Artiste Co，纯粹是那时该公司主打“星二代”这个概念，公司旗下有多名星二代，包括她和弟弟郑恺。

但目前郑颖想朝演员的方向发展，因此转签新传媒。不过她表示弟弟仍留在原经纪公司，因为弟弟主要是想当歌手。

郑颖透露，加入新艺经纪后的新戏还在洽谈中，自己对未来的规划，是希望能在演技方面再进步，毕竟目前的戏剧作品还不多，也不想一直活在父母的影子里。

同为星二代的黄暄婷现已有代表作《过江新娘》，郑颖表示两人走的路可能不一样，但目标还是统一的，那就是希望将来也有自己的代表作，和能发挥自己的特长，让观众看到自己的实力。