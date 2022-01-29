《九品芝麻官》尚书大人 星爷御用配角卢雄离世

（香港讯）曾在《九品芝麻官》演出“尚书大人”的卢雄逝世，享寿75岁。

香港媒体报道，香港资深演员、配音员卢雄已逝世，但细节不明。卢雄曾与周星驰合作无数电影，包括《九品芝麻官》《逃学威龙》以及《赌侠2之上海滩赌圣》，而他在《九品芝麻官》演出的“尚书大人”更是经典演出，与周星驰的喜剧火花四射，精彩表演深植影迷心中，如今传出噩耗，让影迷不舍。

卢雄本名是卢健雄，原是配音员，因为想进入演艺圈，报考成为商业电台的播音员，约满后成为佳艺电视台旗下艺人，原本都只是客串小角色，也曾为“大傻”成奎安、曹查理及何家驹配音，“他们的声音没什么特别，但剧情会带着我进去，通常他们当时拍的都是三级片”。

卢雄随着年纪渐长已经淡出演艺圈，近年传出他病痛缠身，但未获证实，现今却传出离世。

是配音界前辈 王祖蓝泣别恩师

卢雄入行40多年，是配音界的老行尊，早在1980年代起更开班授徒，王祖蓝是卢雄的徒弟，去年邀请卢雄现身无线节目《好声好戏》，向他送上“殿堂声演奖”，表扬他多年来对配音界的贡献。

恩师离世，祖蓝十分悲痛，表示收到对方的死讯后，那份无法言喻的伤痛一直未能静止。他说︰“卢雄叔出现在我17岁那年，读中五时开始，跟着殿堂级的卢雄叔学配音是我一生中最大的福分，师父发掘我的才能，推荐我到香港电台做广播剧，继而我有机会走到电台做儿童节目，卢雄叔是我读书到入行第一个伯乐。”