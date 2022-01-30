收尸人 Voice of Silence

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

讲述木讷的泰仁（刘亚仁饰）与昌福（刘在明饰）从事特别工作——犯罪组织杀人后，委托他们收拾尸体，并把“刑场”清洁干净。一天，两人收到经常合作的犯罪组织委托，暂时照顾诱拐来的10来岁女孩。女孩多次尝试逃跑都不成功，多日的相处，泰仁对女孩起了怜悯之心。

金钱帝国：追虎擒龙

Once Upon a Time in Hong Kong

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

香港70年代初，贪污情况泛滥成灾，探长徐乐（吴镇宇饰）与称霸黑道的跛豪（梁家辉饰）联手多年，十年间的贪污金额高达百亿港元。律师陈克（古天乐饰）对腐败行为无法视而不见，从英国归来的白松安（林家栋饰）邀他加入由港督任命的反贪机构廉政公署。

欢喜大世界 2

8频道 晚上9.00

你对本地的工作福利和退休机制了解多少？田铭耀、陈凤玲、杨志龙和叶世品在节目中一起轻松地聊聊。

狂舞纽约 In The Heights

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

歌舞片，住在纽约华盛顿高地的年轻杂货店老板乌斯纳维（Anthony Ramos饰）继承祖母的财产后，打算关掉店铺回多米尼加共和国，但他难以割舍当地的拉美裔社区和热情的邻居，百感交集。

追踪大怪物第五季

Chasing Monsters Series 5

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203） 晚上8.55

直探世上最偏远角落，找寻前所未见的超大鱼种，包括巴哈马巨型虎鲨、食人鳄鱼、非洲最大淡水鱼等。