收尸人 Voice of Silence

Hub都会台(星和Ch111/825) 晚上10.00

讲述木讷的泰仁(刘亚仁饰)与昌福(刘在明饰)从事特别工作——犯罪组织杀人后,委托他们收拾尸体,并把“刑场”清洁干净。一天,两人收到经常合作的犯罪组织委托,暂时照顾诱拐来的10来岁女孩。女孩多次尝试逃跑都不成功,多日的相处,泰仁对女孩起了怜悯之心。

金钱帝国:追虎擒龙

Once Upon a Time in Hong Kong

CM+(新电信Ch571) 晚上9.00

香港70年代初,贪污情况泛滥成灾,探长徐乐(吴镇宇饰)与称霸黑道的跛豪(梁家辉饰)联手多年,十年间的贪污金额高达百亿港元。律师陈克(古天乐饰)对腐败行为无法视而不见,从英国归来的白松安(林家栋饰)邀他加入由港督任命的反贪机构廉政公署。

欢喜大世界 2

8频道 晚上9.00

你对本地的工作福利和退休机制了解多少?田铭耀、陈凤玲、杨志龙和叶世品在节目中一起轻松地聊聊。

狂舞纽约 In The Heights

HBO(星和Ch601,新电信Ch420)晚上9.00

歌舞片,住在纽约华盛顿高地的年轻杂货店老板乌斯纳维(Anthony Ramos饰)继承祖母的财产后,打算关掉店铺回多米尼加共和国,但他难以割舍当地的拉美裔社区和热情的邻居,百感交集。

追踪大怪物第五季

Chasing Monsters Series 5

BBC Earth(星和Ch407,新电信Ch 203) 晚上8.55

直探世上最偏远角落,找寻前所未见的超大鱼种,包括巴哈马巨型虎鲨、食人鳄鱼、非洲最大淡水鱼等。