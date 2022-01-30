三“虎女”艺人谈眼中的自己

明天（1月31日）就是年除夕， 肖虎者即将迎来自己的本命年。 本命年在习俗中被视为不吉利的一年，因此有“太岁当头坐， 无喜必有祸”的传说，意指本命年将给人带来不幸。

《新明日报》日前采访三位不同年龄段的属虎女星，畅谈对“虎女”的印象？ 以及她们对本命年有哪些顾虑和期盼？

“乐观虎”许美珍

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新年愿望：“希望自己身体健康、疫情快点结束； 也希望过去一年失业的朋友能尽快找到工作。”

出生于1974年的美珍，美丽、成熟。 即将迎来本命年的她认为犯太岁一说，信则有不信则无，她说： “所以我也不常看算命师，因为他们一说了不好的事， 我就会牢牢记住……我觉得只要不想着‘犯太岁’，就不会‘犯’咯！”

谈到性格，许美珍直言“虎女”比较急性子，脾气来得快去得也快。 美珍接着说：“属虎的人也比较勇敢、很讲义气。”

属虎之人洒脱、乐观，美珍正是如此。 谈及过去一年令她不开心的事，美珍表示几乎没有。 因为自己不会把不愉快的事放在心上；在她眼中， 每件事都有学习的价值。

美心相信本命年“犯太岁”一说。（网络）

“温柔虎”陈美心

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新年愿望：“期待接到更多优秀的作品；尝试各种角色。”

1986年出生的陈美心不对“虎女”加以定义。谈到“虎女”个性暴躁， 陈美心马上否认，还笑说自己是“温柔的虎女。”

美心认为性格不该完全按照属相、八字、星座去分析； 她相信父母养育的方式，以及个人的成长环境，才会造就一个人的性格。

外界认为“虎女”好胜心强，美心并不认为：“假如我要参加一个跑步比赛，如果我知道会输， 那我一定不会参加。”

美心非常相信本命年“犯太岁”一说，她表示：“ 以前年轻的时候会（比较重视），现在不会想那么多了。”

洪丽婷想加强演技。（网络）

“强势虎”洪丽婷

2021开心的事：参演《关键证人》

新年愿望：“继续学习、加强演技。”

1998出生的洪丽婷，自认性格比较“强势”。

丽婷说，若是“犯太岁”就会被父母叫去拜拜， 爸爸还会提醒她不要穿黑色衣服，不过，她说：“我还是照样穿的啦。”

提到过去一年最开心的事，丽婷想都不想就回答是参演《关键证人》。 去年丽婷与陈泂江、陈楚寰同台主演《关键证人》 让她收获两段友谊。她说：“我们三人的关系真的蛮难得的， 不是每部戏拍完后，演员之间都能保持那么好的关系。”