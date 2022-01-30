脚踩四寸高跟鞋连转18圈 刘玲玲打玻尿酸止痛

“皇后”动作大，脚踩四寸高跟鞋“连环十八转”，歌台一姐刘玲玲日拍16个小时，注射玻尿酸针止痛！

刘玲玲膝盖疼痛多年，有时见她走路都显得吃力，但为了在梁志强出任总导演、夏友庆当执行导演的AMM贺岁网剧《宫逗攻略》当“皇后”，玲玲不只穿上四寸高跟鞋，还做了好些连串大动作！

拍贺岁网剧《宫逗攻略》妆容须精致，玲玲化妆一小时、发妆一个半小时，合共两个半小时，但她甘之如饴，“宫斗剧有一种华贵美，能拍《宫》令我有美梦成真感觉。”她透露出动首饰玉器私伙拍戏，价值四位数。

玲玲在《宫》中饰演“皇后”，双重性格，表面看上去母仪天下、背后却像个“女流氓”，凶狠难缠。

要为《宫》拍动作戏对玲玲是难题，只因她与双膝有八年疼痛“抗战”病史，自我揶揄：“梁导可能把我当成了杨紫琼......”

八年前，玲玲生下祥祥之后，膝盖就开始出事，“医生说是钙质严重流失，加上体重磨损双膝，膝盖甚至长出骨刺......”但她一直默默承受，没有丝毫怨言。

为了拍戏，她努力撑过去：“吃补钙药，再打玻尿酸针，膝盖就比较不痛。”

但因《宫》动作多多，玲玲拍完膝盖疼痛复发，再次去注射玻尿酸针，一般只能三个月打一次。

剧名从《宫斗》转成宫“逗”，凸显喜感，剧情还与时事挂钩，话说“皇后”玲玲患上传染病，却不肯隔离......

为了应景，玲玲在剧中还高唱贺年歌《幸福年》，《宫》大年初一，初二于AMM连续播放两集，之后每逢星期二中午12时上线。