从年饼看性格 罗美仪“外强内柔”如鸡蛋糕 田铭耀像年糕一样甜

过年咯！新年最开心就是可以理直气壮地吃吃喝喝，除了大鱼大肉，各式各样的年饼也是不可少的。艺人罗美仪、田铭耀、杨志龙和曾晓晴喜欢吃什么年饼？他们又会用什么年饼形容自己？

罗美仪像鸡蛋糕“外强内柔”

罗美仪对马来西亚的过年气氛印象深刻。（新传媒提供）

罗美仪的童年在柔佛新山度过，过农历年的时候就像课本上读到的那样，张灯结彩、舞狮舞龙和放鞭炮样样来，热闹得很。年饼当然也是少不了的，她说：“我们家每年都买很多年饼，是一种过年的氛围吧，大家边聊天边吃。”

她最喜欢吃鸡蛋卷、花生酥和蜂窝饼，“小时候阿公每逢过年都会向人订做炭烤鸡蛋卷，我也看过保姆做过，还会在一旁帮忙所以印象深刻。喜欢蜂窝饼是因为外公的邻居会制作，我常去看他们怎么炸，那是一种回忆中的味道。我喜欢吃花生，喜欢花生酥的口感，也喜欢它咸咸甜甜的味道。”

如果要用一种年饼形容自己，罗美仪选择鸡蛋糕，“它看起来很硬，但是咬下去是软的，就像我看起来很坚强但其实内心很柔弱。而且鸡蛋糕可以制作成不同造型，就如我在不同的环境会展现不同的自己，这算是我的生存方式吧。”

罗美仪用可爱的小老虎向大家拜年。

田铭耀像甜甜的年糕

田铭耀觉得自己像外表不起眼但吃起来甜甜的年糕。（新传媒提供）

田铭耀最喜欢吃的年饼是鸡蛋卷，“小时候住阿姨家，每年新年阿姨一定会制作炭烤鸡蛋卷，只要看见阿姨把火炭炉搬出来就知道新年快到了。”

那是田铭耀童年难忘的回忆，阿姨会让孩子们围坐在火炭炉旁帮忙烤鸡蛋卷，调皮的孩子却大部分时间边烤边吃，“还没来得及放进罐子里就被我们吃掉了，所以阿姨很忙，要边烤边监视我们这群小鬼有没有偷吃哈哈哈哈。”

如果要用一种年饼来形容自己，田铭耀说：“我是年糕，外表不怎么样又不起眼，但吃起来甜甜的。而且年糕表皮很硬，里面却很柔软，可以做成不同的造型，这跟我巨蟹座的特质很相似，外壳很坚毅但内心很柔软。”

有没有想学做哪一种年饼？田铭耀说：“太太很喜欢吃牛油饼，每年她都会买牛油饼回浮罗交怡，她说外公没有阿尔兹海默症之前，每年新年都会给大家做牛油饼，所以缺了牛油饼就没有新年的气氛。所以有机会的话，我想把她外公的家传牛油饼学起来，让她可以把传统延续下去。”天啊，这理由也太感人了，刘子绚真是嫁对老公了！

田铭耀的新年贺词颇有巧思。

杨志龙像黄梨塔一样随和

杨志龙自认个性随和，就像黄梨塔那样百搭。（新传媒提供）

杨志龙最喜欢的年饼是黄梨塔，他说：“因为喜欢它酸酸甜甜的味道，我喜欢牛油味比较重的酥饼，那种入口即化的口感，很爽！”

他也用黄梨塔来形容自己，“它可以有不同的造型，可以是传统的酥饼做法，也可以把馅料包裹成球状，甚至还可以做成方形，类似台湾的凤梨酥。权怡凤说过我是百搭艺人，跟谁都可以配搭，可能因为我的个性很随性随和吧，黄梨塔也是很随和的年饼，可方可圆，可以传统也可以富创意，就像我！

杨志龙很想念阿嫲做的传统鸡蛋卷，“如果有机会我很想学，可惜阿嫲在我念中学时就离开了。”小时候过年阿嫲会亲自调配材料，然后用传统的工具和火炭来烤蛋卷，杨志龙回忆道：“一烤好马上用木棍卷成筒状，我小时候帮阿嫲做过，但很烫手，而且速度要很快，否则它一定形就卷不起来了，所以很考功夫。”

曾晓晴和黄梨塔一样“旺”

曾晓晴试过亲手制作年饼。（新传媒提供）

来自澳门的曾晓晴来到新加坡后打开了对年饼的认识，原来澳门没有那么多种类的年饼，她说：“不外乎是蛋卷、巧克力、曲奇和糖果等普通零食，只是包装换成比较有新年的感觉。”

新加坡琳琅满目的年饼让她眼花缭乱，“这两年去朋友家拜年时吃了很多不一样的款式。我还蛮喜欢“蜂蜜玉米片”，因为小时候很喜欢不泡牛奶直接吃玉米片，没想到这边的年饼把玉米片做成小饼干，加上蜂蜜，脆脆甜甜的，直接让我的童年回忆升级！”

曾晓晴会用黄梨塔来形容自己，“因为旺来，好运来有谁不想要呢？加上我的英文名Gini发音跟‘锦鲤’相近，锦鲤在网路用语中，跟‘旺来’一样是好运的意思，所以‘黄梨塔’完全能够代表我！”

至于想学做什么年饼，她说：“鸡蛋卷！它的椰香味很诱人，香脆可口让人想一支接着一支吃。而且它的做法不复杂，我试过在家里做，味道一样但因为用不对模具所以口感差好远！”