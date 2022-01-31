林湘萍虎形黄梨挞应景

厨艺了得的林湘萍嫁到台湾后常会下厨做一些本地美食，一解对这些美食的相思之苦。这个农历年，她做了十分应景的虎形黄梨挞，这么可爱的黄梨挞，你舍得放入口中吗？（互联网）

沈炜竣用红萝卜丝等食材自制老虎造型的鱼生。

沈炜竣自制“虎鱼生”

沈炜竣用红萝卜丝等食材自制老虎造型的鱼生，成品颜值不俗。这是他今年制作的第二个“虎鱼生”，第一次因食材不足，外形欠佳。他说：“想起母亲时常对我说的话，生活中保持正面心态，不断地尝试，就会持续进步。” （互联网）

钟琴“友善虎”展春意

综艺阿姐钟琴的童趣画作让人眼前一亮。她为《联合早报》读者画了一只可爱的友善虎，小虎笑眯眯的，鼻子还是心形的呢，配上朵朵花儿，颇有春意。钟琴祝愿本报读者：“虎年吉祥，平安健康。”

DJ詹靖禾祝愿开心过每天

虎年是电台UFM100.3 DJ詹靖禾的本命年。他为《联合早报》画的小老虎乖巧可爱，并在小老虎下方写上“U虎！开心每一天”，祝大家开心过每一天。

吴岱融祝《联合早报》读者虎年虎虎生威。

吴岱融“两虎唱反调”

最近在香港忙着拍摄无线新剧《隐门》的吴岱融抽空作画送祝福，好事成双，他亲笔画了两只老虎头，一只老虎闭眼露齿笑，另一只露出虎牙，双目炯炯有神。吴岱融也祝《联合早报》读者虎年虎虎生威。

黎诺懿写上祝词，祝贺《联合早报》读者虎年身体健康，虎虎生威。

黎诺懿小老虎童趣十足

无线小生黎诺懿和太太李洁莹去年12月迎来第二个儿子，宝宝取乳名”小冬牛”。正所谓有子万事足，只见黎诺懿画的小老虎童趣十足，双手还捧着写上“大吉”的红包，吉祥喜气。他也写上祝词，祝贺《联合早报》读者虎年身体健康，虎虎生威。