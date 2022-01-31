林志玲当妈妈了！“终于等到小天使诞生”

（台北讯）47岁的林志玲当妈妈了！她静悄悄生了牛宝宝，今天在面簿宣布“终于、终于等到小天使诞生到我们家，很希望在这个美好的一年初始，和我爱的每一个人分享我衷心感激的喜悦～也谢谢大家一直以来的祝福和打气。新年快乐，祝福大家一切平安顺心、身体健康，永远保持正向的希望，爱会在每个人的身旁。”林志玲的老公AKIRA也同步在面簿宣布好消息。

林志玲生的是儿子，经纪人回应《苹果新闻网》：“谢谢大家的关心！细节就不多做分享，姐姐、姐夫终于盼来了小天使的到来，希望和大家共享喜悦，祝大家天天开心、保持健康，新年快乐！”

林志玲和40岁的AKIRA结婚3年，外界一直关心她的肚皮动静，没想到她在牛年最后一天宣布喜获牛宝宝，让外界惊讶又替她开心。虽然她屡次传出求子，但这回顺利怀孕生产都没有消息泄出，有人猜可能是飞到美国生产，消息才会滴水不露。