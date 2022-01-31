林志玲当妈妈了！“终于等到小天使诞生”

（台北讯）47岁的林志玲当妈妈了！她静悄悄生了牛宝宝，今天在面簿宣布“终于、终于等到小天使诞生到我们家，很希望在这个美好的一年初始，和我爱的每一个人分享我衷心感激的喜悦～也谢谢大家一直以来的祝福和打气。新年快乐，祝福大家一切平安顺心、身体健康，永远保持正向的希望，爱会在每个人的身旁。”林志玲的老公AKIRA也同步在面簿宣布好消息。
林志玲生的是儿子，经纪人回应《苹果新闻网》：“谢谢大家的关心！细节就不多做分享，姐姐、姐夫终于盼来了小天使的到来，希望和大家共享喜悦，祝大家天天开心、保持健康，新年快乐！”
林志玲和40岁的AKIRA结婚3年，外界一直关心她的肚皮动静，没想到她在牛年最后一天宣布喜获牛宝宝，让外界惊讶又替她开心。虽然她屡次传出求子，但这回顺利怀孕生产都没有消息泄出，有人猜可能是飞到美国生产，消息才会滴水不露。
😭Thank you for coming into our family.👨👩👦 終於、終於等到小天使誕生到我們家❤️很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅～也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。新年快樂，祝福大家一切平安順心、身體健康，永遠保持正向的希望，愛會在每個人的身旁🥰 ❤️良平&志玲❤️Posted by 林志玲Chiling Lin on Sunday, January 30, 2022