艺人谈过年传统 郑惠玉向长辈敬茶 郭亮必吃家乡菜

今天是大年初一，虽然因为冠病疫情的关系，大家虎年仍得过得谨慎有节制，但一些传统仍是不可免的，来听听郑惠玉、向云、郭亮和洪凌新年怎么过，又有哪些传统是少不了的？想知道他们是不是虎爸虎妈、做事会不会虎头蛇尾，以及新的一年对什么虎视眈眈，可点击看视频。

郑惠玉：孩子敬茶才能拿红包

郑惠玉保留夫家过年的传统，让孩子们向长辈敬茶。（新传媒提供）

阿姐婚后跟随老公家中传统，过年要向家中长辈敬茶，她受访时说：“我先生虽然很洋派，但他们家里过年要向长辈敬茶才能拿红包。我觉得这样挺好的，所以也让孩子们在年初一时向我们敬茶，延续这一传统。”

因为疫情的关系，今年的农历年只允许五人聚会，这对来自大家庭的阿姐来说有点难度，“以往过年都是30几个人聚在一起，但这两年不行了，要安排好只有五人探访。但大家都很想念彼此，所以会通过视讯见面，团圆饭和捞鱼生等也都在各自家里进行。”

向云：向长辈拜年不可免

向云新年都会到长辈家拜年。（新传媒提供）

向云家中的传统是年初一早上晚辈要跪下来向长辈拜年，她说：“陈熙和一心到其他长辈家里也会这么做，这是家里的一种传承，也是家庭凝聚力的表现。”她表示不希望看到优良传统被遗忘，“花一点心思去保留这些节日传统是很重要的。”

每逢过年向云也会到长辈家拜年，“我觉得老人家会期待晚辈们到家里，这样才有喜庆的感觉，新年里给红包和拿红包的心情都很好。”

郭亮：吃家乡菜解乡愁

郭亮新年会做上海菜招待到访的朋友。（新传媒提供）

郭亮是很重视农历年的人，“以前没有疫情的时候，无论多忙我都会抽一天陪太太逛牛车水，也一定会把家里布置一番。”

每年的除夕夜郭亮都录制特备节目，和观众朋友一起度过，初一则会有朋友来家里，“我和太太会煮上海菜招待他们。新年里我们会煮一些从小吃到大的上海小吃例如四喜烤麸，每年做一次，有一种仪式感。”

此外他和太太每年也有一件必做的事，他笑说：“儿子到现在还是会期待初一早上打开枕头，他从小到大我们都会等他睡了以后把红包放在他枕头下，压睡（压岁）嘛。”

洪凌：每年吃两次团圆饭

洪凌每年都吃两次团圆饭。（新传媒提供）

洪凌的妈妈是泰国人，嫁到新加坡后也入乡随俗，一起过农历新年，洪凌说他们家过年的方式和一般人一样，但是会吃两次团圆饭。

她说：“除了除夕，我们也会在小年夜吃团圆饭，让嫁出去的表姐回娘家吃，因为她除夕必须和夫家的人团聚。”