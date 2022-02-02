杨颖离婚后3靓丽造型出击 工作心情如常 还跟网友“打招虎”

杨颖（Angelababy）跟黄晓明上周宣布离婚，但似乎心情不受影响，继续开工吸金。她除了拍摄真人秀《超有趣滑雪大会》，在昨晚（1日）的春晚节目，又跟前夫打对台；她离婚后的首个广告也横空出世，以一身红色战衣为手游《英雄联盟》担任代言，顺利展开离婚后的新生活。

北京卫视1日播出《2022北京广播电视台春节联欢晚会》，其中杨颖联同歌手阿云嘎、金圣权一起表演歌舞《让世界更美》，虽然表演节目是事先录制，不过她的一举一动依旧是焦点所在。

身为北京台春晚代言人的她，身穿白色露肩礼服搭配闪亮珠宝上阵，整体打扮相当端庄大方。一开始她担任小主持人，流利地讲出开场白，虽然开场白不多，不过小甜音铿锵有力，随即成为微博热搜。

杨颖表演歌舞时，换上粉红色羽毛礼服，犹如仙女般漂亮，在色彩缤纷的舞台与舞群的衬托下，既唱又跳，开心的模样带给大家欢乐。

杨颖如仙女般出场。（视频截图）

另一方面，杨颖为手游《英雄联盟》拍广告，以绿色双辫造型出镜，配上红色旗袍，大晒白滑美腿，加上背后的火箭发射器，神还原游戏中的角色，既英姿飒爽，也青春可人。

杨颖1月28日宣布和黄晓明离婚，隔四天首次露面，可见她晒出用多种不同特效自拍，并以谐音发文：“打个招‘虎’，新年快乐！”不到半天就有破3万则留言涌入：“老婆新年快乐”“做自己想做的事和喜欢的事吧”“新年快乐姐姐，新的一年我们依然爱你，我们一直在，希望姐姐永远开心，爱你”。