乘坐10多小时车程槟城提亲 廖永谊欲当虎年新郎

飞马国提亲，Ah Boy廖永谊乘航空VTL，陪女友回槟城，放话今年当虎年新郎！

旅途也够辗转，永谊与女友虞妙玲及女方哥哥三人先是乘搭空中VTL到吉隆坡，然后坐车到柔佛新山自我隔离，之后再乘搭10多个小时车程到槟城。

“主要是陪女友回家探望亲人，因为疫情，她已两年没回家了，牵挂家人，其次也趁机提亲，哈哈。”

人在槟城的永谊接受《新明日报》访问透露，为制造惊喜，抵达槟城后，他与女友以“舞狮舞龙”二人组，现身女方二哥开杂菜饭的咖啡店。

“女友的父亲一见我们摘下狮头，忍不住泪流满脸，父女两年后才重逢的画面真令人感动，连我都想哭了！”

永谊说，当晚他趁机向未来岳父提亲，“女友的爸爸没反对，其实，我也不想拖了，再拖下去，女友就变成高龄产妇，身为男人不可以那么自私！”

永谊与漂亮女友虞妙玲相恋4年，小两口一直共度风雨，患难与共，在永谊最沮丧、最低潮的阶段，女友都不曾舍他而去，提到女友，永谊内心充满感恩之情。

“我希望今年结婚，给女友一个温暖的家（会在什么时候？）最快应该要下半年吧！”

他大方透露，若结婚，本地亲人不多，不必大费周章，反倒是女友的老家槟城：“我希望给女友一个风风光光的婚礼，人家是女生，把终身托付于我，必须让她有个完美婚礼。”

永谊的语气洋溢着幸福感，他透露在槟城过年，门口可放鞭炮、春节与亲人朋友看看电视、小赌怡情，这对他来说是“少有的事”：“其实我过往的春节都过得很孤独。”

永谊3月才开始拍新剧《卫国先锋2》，剧中饰演一名飞机师，感恩新传媒给机会，但说到当务之急是减肥，“我原本已减到68公斤，最近几天大吃大喝大睡，脸又圆了，回新之后要赶紧‘削肉’！”