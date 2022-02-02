叶蒨文3000字悼母 难忘她一人手无寸铁护女退敌

叶蒨文1月31日年除夕凌晨，在社媒宣布妈妈已于去年12月中离世，并洋洋洒洒写下3000多字，以中英文长文悼念母亲：“60年前，在牛年的秋季，她令我睁开眼睛来到这个世界；现在，又是在牛年，在冬季，她离开了。”

叶蒨文上载母亲生前的美照，并回忆她生前的点滴。最令人心惊胆战的事，莫过于她22岁那年到美国洛杉矶做完一场演出，但因为演出举办者“没有给当地人一些门票和钱”，因而得罪了人。演出完成后，“突然遇到许多从树上跳下来的流氓地痞”，要攻击她和妈妈。

“但我妈妈一点也不害怕。当我瘦小的妈妈跑向那些殴打并几乎杀死我演出举办者的歹徒们，向他们喊着‘走开！shoo shoo’时，我们都僵住了！当他们真的听了她的话并逃跑时，我们感到震惊！我们跑到她跟前，告诉她她可能会被杀掉，她说‘但我必须救他（举办者）的命！’”

叶妈妈可以说是手无寸铁并单枪匹马地让母女俩和身边的人化险为夷。

叶蒨文说，母亲为了不让女儿饱受读书压力，举家移居到一个陌生的地方，学习不会的语言及努力维持生计。她也感激母亲独排众议，不理娘家反对支持女儿入行，“她是一位神圣、充满爱心、坚强、强大和智慧的女人。”

To My Dearest Friends & Fans❣️❣️❣️ Hello to ALL..... Haven't communicated with you for so long.. It has taken me some... Posted by Sally Yeh on Sunday, January 30, 2022

叶蒨文全文如下：

致我最亲爱的朋友们和粉丝们

大家好……好久没有和你们交流了。我需要不少勇气才最终决定要写这份公告。我觉得这个从牛年到虎年过渡的时刻似乎是一个合适的时机。有趣的是，我在牛年被带入了这个奇妙的人生，而现在，我的宝贝妈妈在12月19日星期日上午10:27闭上了闪亮的眼睛，离开了我们的地球。她被所有爱她关心她的人包围着，大家一直告诉她我们是多么爱她，直到她的最后一刻。我们知道，当她的眼睛变得湿润时，即使在她最后的安宁睡眠中，她也能听到我们的声音。

60年前，在牛年的秋季，她令我睁开眼睛来到这个世界；现在，又是在牛年，在冬季，她离开了。在这种微妙而亲密的共时性的庇佑中，离开似乎彰显着温柔的最后的本质。我考虑过我是否应该写这封信……但我觉得这是她应得的，因为她是最不可思议、最不可磨灭的一位，不仅在我的生活中，而是对于所有被她坚定有爱地影响过的人，都是如此。“特别” 这个词甚至都不够形容她。她真的是一个最迷人的天使，是一位有使命的天使，总是燃烧着明亮的火焰。她是我的永恆的火炬。我只能说，我的父母曾经是，现在仍然是我的偶像。我崇拜并钦佩他们，因为他们永远不会让任何一天无意义地逝去。他们永远充满目标，充满活力，并在生活这所学校中不断学习精进。所以请允许我向我的神奇偶像敬礼、致敬。

有很多话想说，但无法在几页中全部涵盖，所以我只能说我妈妈是一位多么神圣、充满爱心、坚强、强大和智慧的女人。她爱得如此深沉而热烈。她要求很高，并希望我永远处于最佳状态，永远不要半心半意地做任何事情。她说……如果做任何事，就全情投入，否则就不要开始。她是我一生中最严厉的老师……她教得很好……从不放弃……始终坚信自己的原则。她有最诙谐的幽默感，搞笑或讽刺，又那么聪明，常常让你笑到肚子疼。她如此独立，但又从不想一个人。她是如此善解人意，如此勇敢……她决定离开熟悉的舒适环境，与丈夫和独生女一起，去到一个完全陌生的地方，用她不会的语言，努力维持生计。她的目的是想让我的生活更轻松，不用每天上8小时的课，之后还要上课外补习班。她是家庭主妇、大厨，整天煮饭，是完美的妻子，等待丈夫回家吃家常饭菜。一开始她经常哭，因为她非常想念家人。她为了成为一个完美的人而不断努力。她永不疲倦；她从不停止思考如何更高效地做事。

她总是支持和保护我。她的家人不希望我从事娱乐行业，但她希望我实现自己的梦想，所以她鼓励我去追逐我所爱的东西。她帮助了她所有的家人、她的朋友和她不认识的人。在我的工作中，她被我的歌迷对我的音乐的热爱所感动，在读到他们写给我的感人的信时，她非常感激，并开始回复我的歌迷并定期与他们交流。无论我在哪个城市工作，她都会安排粉丝与我们见面。一些粉丝至今仍然保持联系，并也来参加她的纪念仪式。一些粉丝当年只有9岁；来她的纪念仪式的时候，她们已经40多岁了。当我在香港拍摄我的第一部电影《宾妹》时，不得不在菲律宾拍摄几个月。我是所有演员和工作人员中唯一的女性，20岁。那里的条件非常艰苦，我让妈妈来陪我，但当时她在加拿大有一份很棒的工作，只需要再多做几个月就可以领取更高的在职10年的资深养老金。但她甚至都没有犹豫，就辞掉了工作，飞过来和我在一起。在之后很多年，我对此都感到非常内疚，感觉自己很自私。如果你在任何时候没能真正接受或理解她所讲的内容，你将永远记住它，然后到20年后的某天，忽然发觉终于可以理解她曾经的话。她总是为弱者挺身而出，想给有潜力的人一个机会。

她毫不畏惧，在我22岁的时候，有一次我在洛杉矶做完一场演出，她单打独斗对付了树上跳下来的许多飞仔地痞。当时，那场演出的举办者没有给当地人一些门票和钱，所以遭到攻击，但我妈妈一点也不害怕。当我瘦小的妈妈跑向那些殴打并几乎杀死我演出举办者的歹徒们，并向他们喊着 “走开shoo shoo” 时，我们都僵住了！当他们真的听了她的话并逃跑时，我们感到震惊！我们跑到她跟前，告诉她她可能会被杀掉，她说 “但我必须救他（演出举办者）的命！”但同时，她又非常害怕黑暗，从不想一个人呆着。曾经，她和我爸爸一起上了一艘游轮，船上有1000 多人，一位女士走到她面前说她想和我妈妈交朋友。直至今日，她们仍然是朋友。这位女士说，她从未见过像我母亲这样的人。当妈妈在医院时，她每周都会给妈妈打电话。她们的友谊很深，持续了几十年。

还有一次，她和爸爸一起去了甘肃省的一所小学，并决定以我的名义向这所学校捐款。这促使校方以我的名字命名这所学校！当我在内地做的一档音乐节目请到两位这所学校的毕业生来感谢我给他们的人生一个机会时，我很感动。我告诉他们，他们根本不应该感谢我。我根本无法接受这个功劳。妈妈一直想让我和她一起去参观这所学校，但不幸的是我们没能一起去，但我有一天一定会去拜访他们，并请他们把学校的名字改成我妈妈的名字。她总是这样为别人着想，把自己放在最后。我的父母一直存钱，存钱，并教我如何管理自己的钱，以备不时之需。他们最终变得如此节俭，因为他们想为我存钱……我想给他们钱，但他们从不接受。他们的巨大优点不胜枚举。妈妈现在只离开了43天。今天是第6周，下周是她灵魂前行的第49天。我的圣诞节、新年和农历新年，再也不会一样了。

在她离开前的最后几个星期，她有很多来自灵界的访客，她可以看到他们而我们看不到。她说他们要带她去很高的地方，很高很高，要上去会很累，她不想去。在这几个星期里，她又变回了一个可爱、天真的孩子。我可以看到她灵魂的绝对本真从她的存在中浮现出来……呈现在她灿烂的眼神和温柔、甜美的微笑中，就像一个刚出生的孩子好奇地探索新环境一样。她知道在她身上正在发生什么，很害怕离开，问我能不能和她一起去。我说我需要再多呆一段时间，但请她不要害怕，因为她被深爱着。

我们为她在此生成为如此模范的人而感到自豪，她会得到很好的照顾，因为上帝、佛陀、天使们都非常爱她，她不会孤单的。在她离开前两天，我给她喂饭的时候，她说来自上天的高灵已经到了，问我能不能看到我们周围那么多的和尚。我说我看不到，但我欢迎他们的到来，如果我的妈妈能被托付付到这些宇宙大师的手中，我会充满信心和感激。那时，我叫我的助手们下来帮助我们，她们以为妈妈要离开了，因为在楼上厨房的监控摄像头中，她们可以看到一个美丽的白光球，朝着妈妈的方向，到我们那里来。在那一刻，我们都对妈妈感到敬畏……有一位真正的神，他来了，亲切地将她带回家。两天后，天使将她带回了天国。

在妈妈离开的7天，我一直在等待她的讯息，希望她让我们知道她很好。我从放杯子的托盘上取出盛有她日常饮料的杯子时，收到了她的讯息（现在我每天都在喝），杯子下面是一个令人难以置信的水印，描绘了一张笑脸！这张笑脸是妈妈的！它看起来和她一模一样……我在这里附上她美丽的笑容。接下来的一周，当太阳以某种方式发出美丽的光芒时，另一条来自她的讯息传来 ——太阳将最空灵的光环照射到我妈妈美丽的脸上！她去了一个很棒的地方，她很高兴在那里！我每天都在等她的讯息。她继续祝福着我们所有人，我们永远不会忘记她。

如果你们已经读到这里，谢谢你们，因为我只是让手指在打字，写出我的感受。我真的非常想念她，我想分享我的妈妈一生都在努力创造人与人之间的善意，即使有时她反而让人们感到不安，但你永远不能忘记或否认她的善意。当我们变老时，就会又变回了婴儿。我们失去了很多感官认知能力，年轻一代能够意识到老年人需要和新生儿一样多的关注和爱，如果不是更多的话，这很重要。当我们出生时，人们给予我们无条件的爱和关怀；当即将离开这个地球时，我们以完全相同的方式需要爱和关怀；当我们变得如此脆弱、害怕和无助时，我们更加需要爱和关怀。请抽出时间与您的年长亲人共度时光，让他们知道你有多爱他们，关心他们，并且会一直在他们身边。你真的不会后悔的。这是宝贵的、神圣的。感谢你们阅读我的偶像和充满爱的大树的故事 （父母就像我的大树）。以此来献给我的父母，希望他们像鹰一样翱翔于蓝天！我想对他们说，我很幸运能在这一生成为你们的女儿！谢谢妈妈和爸爸成为我的阳光！我在这里分享这些以庆祝你们精彩的人生。

我们制作了一些视频，在她的告别仪式上播放，来向她的生命致敬。在此我也想与你们分享这些影片。令人难以置信的是，她的告别仪式竟然是在1月4日，那是我父亲在2014年离开地球的同一天！她很幸运能收到这个吉祥的日子！谢谢宇宙、上天和观音。

祝大家虎年快乐，充满爱、福气、健康、快乐和丰盛的善意。

带着我所有的爱和感激的SALLY