明星争扮老虎造型贺年 网民：这个炮仗装会着火

今年是虎年，明星过春节，不少都“入年随俗”，大花心思以“虎装”出镜，吸引眼球。

zaobao.sg也在各大社交平台搜罗一番，看看哪些明星的装扮和造型最受瞩目。

杨紫扎麻花辫穿紫色虎纹上衣，手拿贺词，搭配最完整，而且显得俏皮可爱。

杨紫穿紫色虎纹装。（微博）

迪丽热巴的服装也有条纹，非常贴近年节气氛。她搭配牛仔裤，秀一双大长腿，身材优势一览无遗，连眨眼的活泼表情都讨人喜爱得很。

迪丽热巴穿条纹装秀大长腿。（微博）

锺嘉欣头披老虎头饰给大家贺年，她的老虎耳朵还会动来动去的，很有动感。

最活泼的竟然是李司棋。她在社媒套着老虎耳朵，戴上老虎手套，大耍虎年增运12式，表情和动作齐备，充满生气。

男星没有女星那么讲究细节，比较例外的是中国新生代男星吴磊，他在手指头戴上“老虎头饰”。

吴磊秀“老虎指”。（微博）

肖战今年难得不必参加春晚的现场演出，可以在家陪家人。他上社媒用不同的水果给粉丝送祝福，拿着龙珠果祝大家“生活红火”，拿香蕉祝大家“蕉财进宝”，自创新词，乐坏粉丝。

肖战自创新词贺年。（微博截图）

也有些艺人是扮成新春的玩意儿，例如台湾的网红艺人鸡排妹就化身性感贺年炮仗，裙上有个大“春”字，肩带上还有两根被点燃的引线，也是气氛浓郁。虽然连身短裙是直筒型，没有突显鸡排妹的身材，但却露出白滑长腿与肩膀，也很养眼，网民纷纷留言：“很有创意……但真的会着火！”