林志玲如愿产“牛尾宝宝” 新手爸Akira说华语拜年

（综合讯）47岁的台湾艺人林志玲2019年嫁给日本“放浪兄弟”成员Akira，她在除夕（1月31日）一早宣布生下牛尾宝宝，获得粉丝满满祝福，前任男友言承旭也回应媒体说“很替她开心”。

Akira大年初一在面簿分享影片，用中英日文三种语言说，“只要持续抱持正面的希望，前方就会有充满爱的明亮未来。衷心期盼借由分享这份爱和感谢的心情，预祝大家新的一年，有个美好的开始，谢谢大家总是给我温暖的鼓励，今后我将更加精进自己，希望大家继续给予支持与指教。”Akira分享为人父的喜悦，网友纷纷祝福：“恭喜姐夫全家喜获麟儿，新年快乐。”“恭喜姐夫，志玲姐姐和小天使的幸福就拜托你了。”

Akira经纪人回应媒体：“目前宝宝很平安，很健康，希望这个好消息能带给多变的世界多一点的喜悦。”Akira接下来是否会减少工作量，经纪人表示“目前不会”，会按照原定计划进行，继续赚奶粉钱。

林志玲宣布生子喜讯后，她到底何时怀孕，再度引起热烈讨论。网友推算林志玲应是去年四五月怀孕，她在IG已有半年以上没有露出全身照片，只有露脸，去年11月29日她曾贴文“感谢母亲，感谢生命。感谢每一颗真心，感谢每一个奇迹，感谢无法逆龄的自己，一直勇敢，一直柔软。感谢所有美好，都来得刚刚好。”内容赞叹生命的可贵，网友却认为暗藏玄机，当时已有人直言“志玲姐姐应该是怀孕了”。因为高龄的林志玲怀孕过程太过低调，网络也盛传她可能找人代孕。