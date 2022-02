本周迎来第二波贺岁片。上一波贺岁“菜单”中,以“中餐”居多,若想换个口味,各大厨房今天端出四道非中餐。

今天大年初三公映的新片片种多样化,包括以黑白画面为主,用时而严肃时而幽默的角度讲述沉重历史的得奖片《贝尔法斯特》(Belfast);带观众冲上月球的灾难科幻电影《月球陨落》(Moonfall),以及凭疯狂与荒诞闻名的《无厘取闹》(Jackass)系列新作。

“西餐”以外,观众也可品尝到东南亚口味。在第46届多伦多电影节勇夺“站台”单元奖的印度尼西亚片《尤妮的婚途》(Yuni),一窥在印尼保守社会中,女性欲挣脱媒妁之言的婚姻,也传递出对年轻人灌输正确性教育的重要性,寓教于乐。

北爱游子难忘故乡

贝尔法斯特 Belfast(PG13)

娱乐指数★★★☆

获颁多伦多国际电影节“人民选择奖”的《贝尔法斯特》,故事源自导演Kenneth Branagh(肯尼思布朗)的童年回忆。

贝尔法斯特位于英国北爱尔兰地区,电影聚焦上世纪60年代,住在当地的一户人家,透过他们的所见所闻,描绘动荡时期的面貌。《贝》拉开序幕后,先见一片太平的景象,四处欢声笑语,街坊熟识彼此,守望相助,如同新加坡的“甘榜精神”般,孩童一同玩耍,成人享受着阳光。1969年8月15日,当地爆发新教与天主教之间的宗派骚乱,他们的平静生活一夕消失,投入甜蜜与恐惧并存的日常生活,陷入该不该离家的两难局面。

开场与结尾的现代彩色画面十分短暂,可视此片为黑白电影。一部现代黑白片除了不可或缺的视觉美感,吸睛要点在于故事和演技强度。故事上,这部剧透过小孩“Buddy”的视角看世界、看大人,注入几分童真、轻松与幽默感,不至于太灰暗,即使在新春期间观看,也可消化和接受。这让我想到前年在本地上映,以二战时期纳粹德国为背景的《少年乔乔的异想世界》(Jojo Rabbit),《少》以10岁“乔乔”纯真的观点描绘黑暗历史,两部片异曲同工。

主要演员是饰演灵魂人物“Buddy”的11岁童星Jude Hill(祖迪希尔),以及戏里的“家人”Jamie Dornan(杰米杜南)、Judi Dench(茱迪丹芝)、Ciaran Hinds(塞伦希德)、Caitriona Balfe(凯特瑞娜巴尔夫)和Lewis McAskie(刘易斯麦卡斯基)。塞伦希德和茱迪丹芝分别饰演“Buddy”的爷爷和奶奶,演技精湛,将“不舍亲人又不舍家园”的两难表达得淡然却深邃。

尤其喜欢“爷爷”塞伦希德与“孙子”祖迪希尔之间,温馨也揪心的一场戏。患病的爷爷安抚孙子说:“你回来时,贝尔法斯特依然会在。”孙子问:“那你呢?”爷爷回:“我不会去一个你找不到我的地方。”

离乡背井,也许是自己选的,也许因无可奈何,从来都不容易。家人在哪里,家就在哪里,游子无论去到多远的地方,心里依然有个舍不去的老地方。

英语对白,不附中文字幕。

印尼少女渴望自由

尤妮的婚途 Yuni(NC16)

娱乐指数:★★★☆

尤妮(Arawinda Kirana,阿拉温达基拉娜饰)是印度尼西亚少女,她意识到自己的梦想变大时,周围的世界开始变小。她即将完成高中学业,一心想进入大学,然而小镇的同龄姑娘,很多都结婚了。有一天,陌生男子到她家提亲,尤妮拒绝了,第二个提亲者出现,她仍然坚持自己的梦想拒绝了对方。当地人相信一个姑娘若拒绝两次,永远都嫁不出去。终于第三个提亲者上门了,竟然是她在校园里仰慕的帅气男老师。

《尤》在第46届多伦多电影节勇夺“站台”单元奖,该奖项以中国导演贾樟柯的作品《站台》之名设立,由国际电影导演评出。《尤》由印尼女导演Kamila Andini(卡米拉安迪妮)执导,是卡米拉所导的第四部长片,她的《亦真亦幻》(The Seen and Unseen)曾在2018年柏林影展夺评审团大奖(The Grand Prix Of The Generation Kplus International Jury),新作《尤妮的婚途》是女性的自觉与解放,透过女主角对自由、升学的渴望,一窥在印尼保守社会中,女性欲挣脱束缚与枷锁,尤其是媒妁之言的婚姻。此外,也传递出对年轻人灌输正确性教育的重要性,因为它通常被认为是禁忌,许多青少年被误导了。

影片处理得很生活化,透过尤妮与女同学的互动,以及她与校外美发师的交谈,一窥印尼社会给予女性的压力,也触及不同性取向族群的压抑。20岁雅加达女演员阿拉温达穿校服很清纯,与男同学的性爱戏,演得不别扭。细腻演技让她成为去年印尼电影节影后,影片代表印尼报名今年奥斯卡最佳国际电影奖。

印尼语对白,附英文字幕。

玩蜂、斗牛 致命挑战

无厘取闹4 Jackass Forever(R21)

期待指数★★☆

美国导演Jeff Tremaine(杰夫特雷梅恩)再度炮制实境喜剧片《无厘取闹》,由Johnny Knoxville(约翰尼诺克斯维尔)、Steve-O(史提夫欧)、Chris Pontius(克里斯庞修斯)等出演,新作将玩蜂、斗牛,挑战致命高度。

《无》原本是美国电视节目,首部片于2002年推出。内容记录一群人玩命与恶搞的行径,他们执行危险特技,制造荒谬笑料,系列反响两极,点赞的观众觉得趣味十足,讨厌的,狠评它低俗及愚蠢。

英语对白,不附字幕。

月球撞地球 票房最看好

月球陨落 Moonfall(PG13)

期待指数★★★☆

美国“灾难片之王”Roland Emmerich(罗伦艾默里奇)执导《星际终结者》(Independence Day)、《明日之后》(The Day After Tomorrow)、“2012”等票房大作后再出击,以《月球陨落》抢攻贺岁档。

《月》主演者包括奥斯卡影后Halle Berry(哈利贝里),Patrick Wilson(帕特里克威尔森)和John Bradley(约翰布莱德利)等,歌手出身的加拿大籍华裔女星于文文首次参演好莱坞大片,戏份颇吃重,不会“一闪而过”。

剧情描述月球突然偏离运行轨道,即将撞上地球,人类为避免浩劫,派遣小队前往太空探究原因。剧情天马行空,创作与拍摄过程中,请来美国宇航局参与,也有退役太空人和科学顾问“盯场”,确保故事的合理性。刺激的灾难片向来老少咸宜,加上出自名导之手,有望成为第二波贺岁片的大热门。

英语对白,附中文字幕。