金银姬活力舞动过年，观众最爱

除夕看8频道贺岁节目《旺虎泰哥旺得福》，家人最喜欢金银姬，资深的她跳舞时很有活力。陈汉玮、陈泂江、林慧玲、陈楚寰和曾晓晴的表现也很不错，让人印象深刻。

—— Agnes（XXX132）

《旺虎泰哥旺得福》三“慧”女星林慧玲、蔡绮慧、雅慧演唱四五十年代的经典贺年金曲；黄露仪介绍香港年市；詹姆斯介绍台湾过年好料，都很精彩！ ——文刀一郎（XXX922）

《旺虎泰哥旺得福》新传媒演员唱歌时感觉很没自信，尤其是男星的声音都很弱。 ——观众SMS（XXX381）

很欣赏徐彬在《过江新娘》电视电影版饰演的世杰一角。他的感情戏到位，对爱妻的情感压抑在心灵深处，靠眼神传达出深情款款，演绎得太棒了！ ——小晶（XXX517）

新传媒今年的新年歌曲过于喧闹，吵得要命。

——观众SMS（XXX141）

看了《多年后的全家福》方展发与雅慧谈恋爱的情节，感觉太别扭了。这个选角的明显错误，监制应负很大的责任。

——观众SMS（XXX586）

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