胡杏儿随夫回客家农村祭祖 六年来孩子越抱越多

前天是大年初一，胡杏儿的丈夫客家丈夫李乘德分享了一家五口回到中国广东老家过春节的画面。每年这个时候他们都会回到客家村祭祖，让儿子们知道自己的根源，了解更多文化和历史以及一些当地的习俗。

图片中可见李乘德的老家，老房子墙面痕迹呈现出斑驳的年代感。李乘德虽然用英文分享，却很传统，把老房子视为自己的根。他每年都回来更换大门对联和门神，并且在门口拍全家福留念。这一次是他一家五口首次在这里拍照，最小的儿子李奕宏还不到1岁呢！

胡杏儿暂时卸下明星光环，以儿媳妇身份回到村里，装扮朴实。她怀里的小儿子，神情呆萌，肌肤娇嫩，满脸胶原蛋白可爱得很。

他两个哥哥站在跟前，戴着同款帽子。老大比着剪刀手，非常配合；老二活泼可爱，笑容灿烂，仿佛随时就要挣脱妈妈的手跑开了。

祭祀用品摆满一桌，只见父子三人双手持香，虔诚祭天，各自许愿。邻居新装修的房子在背景入镜，对比之下，自然没老房子那么有味道。

李乘德带儿子回老家祭祖。（IG）

一家人先在村口小溪采摘一种叫石姜符的香草，准备在除夕冲凉用的，村民几百年来都用它纳福辟邪。李乘德解释，后来的研究证明，这种草是真有药效！

他之后按照习俗挑担到村里的寺庙或是祖地。大儿子有样学样，轻松挑起担子，逗趣展示男子汉的一面。看他姿势自然，可能是因为每年都做习惯的缘故。

中媒说，李乘德当下生活富足，但仍没有忘根，并且常带孩子们返乡了解习俗文化，潜移默化中给小朋友灌输“先祖筚路蓝缕披荆斩棘才有当下美好生活，并须继承意志拼搏奋斗”的观念，是为人父的模范典型。

他自己这么说：客家文化正一点一滴慢慢流失，希望客家人都能多认识一些知识，保留自己的文化。

胡杏儿自从2015年嫁给李乘德后，每年都会随他回乡祭祖，与老房子的合照，可以看出两人的孩子越生越多，也可以看出孩子们的成长，可谓别具意义。