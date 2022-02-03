港剧男星被爆要求加吻戏 反击太太跟张智霖拍亲热戏？

（香港讯）由张智霖、熊黛林、黄浩然、李彩华、杨茜尧（前名杨怡）、罗子溢（前名罗仲谦）等主演的港剧《家族荣耀》近日热播，剧情围绕家族斗争而展开，集合妯娌之争、叔嫂恋、婚外情、二奶女、股份争夺战、报仇、虚假姐妹情等内容，话题性十足。

日前几位主角在微博开直播，大谈幕后故事，李彩华更大爆罗子溢要求加吻戏！

杨茜尧和罗子溢这对真夫妻在剧中分别与黄浩然及李彩华结婚，罗子溢与李彩华是先婚后爱，随着剧情发展，亲热戏似乎也越来越多。张智霖爆料原本剧本没有这么多吻戏，李彩华赶紧澄清是罗子溢主动要求：“他加的，不是我。”尴尬的罗子溢则解释纯粹是为了剧情，因为觉得真正的夫妻不会只吻另一半的额头或脸颊，应该是多亲嘴，代表爱意。“两夫妻不要很假，所以我跟彩华就是‘因为我很爱你，所以会常常想去亲你。’”

剧中杨茜尧除了黄浩然这个老公之外，与张智霖也有连场亲热戏，两人在她嫁人前曾在饮醉酒的情况下发生关系。两人由门外旋转式激吻到室内走廊，单单是这一场戏就旋转了8圈！其后两人更发展婚外情，多次在游艇幽会，更有床戏，非常吸睛。

早前有视频片段流出，杨茜尧对剧中的丈夫黄浩然说：“老公，我要不要代阿嫂（指黄浩然现实中的太太）亲你一下呀？”只见黄浩然点头，其后杨茜尧在他的脸颊上亲了一下。黄浩然也回吻，让在场的罗子溢“吃醋”，随即也跟老婆亲嘴，宣示主权，引来全场大笑。