虽然独自在本地过年 陈汉玮除夕为父母守岁

阿哥陈汉玮每年除夕一定要守岁，相信可以让父母增寿。

陈汉玮年前送妈妈回新山后，因要参加8频道的贺岁节目《旺虎泰哥旺得福》，无法留在老家过年，独自返回新加坡工作。

他受访时说，因无法回老家过年，只好一个人吃团圆饭，不过2月尾会再回去和家人团聚。他坦言已经习惯了一个人过年，一个人守岁。“基本上每年都会守岁到天亮，已经守了30多年了，我相信守岁可以让父母增寿，这是除夕夜一定要做的事情。”

由于疫情关系，今年拜年的访客人数限制在五人内。陈汉玮表示，很多朋友都有家庭，而且有亲戚要来拜年，因此不能安排他上门拜年，“这两年因疫情关系我已经很少上门给朋友拜年了。”

首次和妈妈拍广告

春节期间，陈汉玮和妈妈拍摄的余仁生的广告在电视台播出，他表示，广告是在去年12月妈妈回新山前拍摄的。“广告商邀请我和妈妈拍摄春节以及母亲节的广告，没想到妈妈答应了。”

第一次和妈妈合作拍广告，让陈汉玮惊讶不已，妈妈居然没有NG。他透露，第一次在镜头前的妈妈有点紧张，所以在现场他让妈妈自然一些就可以了。

妈妈除了没有NG，陈汉玮夸赞妈妈最后的表现很称职，表演舒服自然。

他也感谢拍摄团队把妈妈打扮得很漂亮，也夸妈妈很上镜。“妈妈毕竟是爱美的，所以她很开心。而这些广告至少让她留下漂亮、温馨的画面。”

妈妈拍广告片酬如何？陈汉玮表示，广告费通常不会马上拿到，而且公司也不会预先告诉他多少钱，但会给妈妈一个红包，具体多少他也没问。

也是孝子的陈汉玮年前排除万难将妈妈接来本地治疗眼睛。他表示经过治疗，妈妈的青光眼和高眼压都得到了控制。

工作档期排到明年

陈汉玮主演的9点档新剧《哇到宝》将于2月10日播出。他表示今年的工作一半会在主持节目，一半会在戏剧的拍摄。新剧将于4月开拍，而工作的档期则已排到了2023年。