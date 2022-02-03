汪明荃挥写“虎” 众艺人看不懂

（香港讯）汪明荃日前在TVB贺年节目《虎跃腾飞迎新岁》中大秀书法，不料其中一个“虎”字令网民联想到粗口和性暗示，令阿姐不得不在社媒回应，指大家想太多。

汪明荃学写书法多年，她在节目中即场挥毫，写了“福”、“虎”、“吉祥”等字应节。她特别选了以草书写“虎”字，现场竟然很多人都看不懂，最后要她亲自解释：“这个是虎字。”

堪舆学家李丞责即大赞汪明荃这个虎字写得好：“真是像一个福字，田字在中间，本来是凶，但汪明荃这只老虎就很温柔，像圆润的老虎。”

由于汪明荃这个“虎”的字型跟粗口字十分相似，引来网民热烈讨论，笑言汪明荃“是不是有性暗示”，并笑说罗家英有心有力，虎年应该很忙碌。

后来有网民翻查资料，查出汪明荃阿姐写的“虎”字是出自明朝书画家董其昌的字型。

回应网民：想太多！

汪明荃也在IG上贴片段回应网民：“‘虎’字的书法字型是出自明朝书画家董其昌。”最搞笑的是，汪明荃在片中逐字读出网上的报道，读到“阿姐是不是性暗示”时，更称网民“真的想太多”，幽默回敬网民。

罗家英初一喜收新徒弟

大年初一，虽然港府因疫情呼吁大家减少拜年活动，但还是有干女儿和TVB艺人上门给汪明荃及罗家英拜年，而罗家英更在年初一大好日子收了一位徒弟。

阿姐昨天（2月2日）在IG贴出众人分批到家拜年的相片，其中一张是罗家英跟一位男生合照，阿姐留言：“大年初一，好日子，家英哥收了一位徒弟，他的名字是王志良，粤剧演员，恭喜家英哥！承传有人！”