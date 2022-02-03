最帅台剧大叔妻儿沦陷奥密克戎 2儿子高烧40度连烧3天

（台北讯）台剧“最帅大叔”黄少祺2009年与妻子吕宜蓁在美国登记结婚，两人育有2子，由于儿子都在美国念书，妻子也陪同前往，只剩他独自待在台湾。他今天在面簿透露2个儿子和妻子全都确诊染上奥密克戎病毒，让他相当忧心。

黄少祺很担心人在美国的妻子和儿子。（面簿）

黄少祺说，2个儿子在美国确诊奥密克戎，高烧烧到40度，由于美国对于确诊者的治疗方式都是在家自我隔离，只吃退烧药和休息，一般烧个三天就会恢复，让他的心一直忐忑不安，直到看见儿子恢复精神，才放下心中大石。

黄少祺坦言奥密克戎传染力真的很强，且症状就像重感冒，还会呕吐和腹痛，而妻子则是全身酸痛无力，喉咙也痛，他心疼表示：“妈妈比较辛苦，自己确诊，孩子们恢复了，她自己还没恢复。”

日前大儿子10岁生日，黄少祺特地写了一封信表达想念之情：“2022年是你在美国开始求学的第一年，万事起头难，但是我相信你一定能克服各种适应与困难，开心快乐开朗地面对生活与课业，爸爸期待你更茁壮成长，有更坚强的信念与毅力。”