离婚两年 钟欣潼医生前夫又动心了 年初一求婚成功

（台北讯）32岁台湾医生赖弘国和港星锺欣潼前年3月离婚，结束14个月夫妻关系，第2次离婚让他一度抑郁暴瘦。去年8月，他在社媒贴上全家福为爸爸庆生，身边站着一名长发妹但未公开正面，被解读是新女友且颇保护对方。

台湾苹果新闻网接获读者爆料，指赖弘国将梅开三度，前晚大年初一提前为女友Alice庆生，献上卡地亚戒指正式求婚，对方也点头答应。对此，赖弘国未否认，仅低调回应：“目前有稳定的对象，祝大家新年快乐！”

据爆料，赖弘国新女友Alice前晚提前庆祝生日，随后在社媒分享卡地亚红色盒装照片并写下“Yes I do”，下面引来一整排恭喜留言。据爆料者观察，两人交往时间近1年，他们发文从未公开对方正面，皆以侧脸等角度拍摄，不过从留言或文字就能感受是对恋人。两人一起出游，虽没拍到脸但从地点及叙述文字就能连接在一起。

女方过去曾是阿联酋航空空姐，目前返台当上班族，据知外型高挑身材姣好，星座是水瓶座，性格鬼灵精怪，个性开朗直爽。据悉，Alice前阵子为工作到中国大陆，赖弘国也跟着，前几天Alice还秀出赖弘国给她的厚厚红包表达感谢。

有“医界王阳明”之称的赖弘国2016年和“华航林依晨”Ivy Chao登记结婚，这是他的第1段婚姻，当时2人交往1年半结婚，太太辞去空姐一职专心当家庭主妇，未料不到半年就离婚。隔年赖弘国火速交往钟欣潼，并在2018年闪婚，但14个月后宣告离婚。一度对婚姻失去信心的他，曾对朋友说这辈子应该不会再婚，不过Alice显然让他再度相信爱情，决定再度步上婚姻之路。