小时了了大未必佳？看韩国00后童星如何突破瓶颈

韩剧有段时间喜欢以主角的童年时期作为戏剧开头，这种叙事方式制造出不少让童星参演的机会，间接培养出许多演技精湛的童星。前有文瑾莹、朴信惠、俞承豪、李世荣等人，到后来的3“金”1“吕”──金裕贞、金所炫、金赛纶及吕珍九，个个年纪轻轻戏龄却都已非常资深。

知名度有了，但过去的样子已深深烙印在观众心中，要如何突破瓶颈是另一课题。zaobao.sg整理出4个“00后”的童星演员，一起来看看正站在分水岭的他们，如何往成年人角色的方向跨过去。

男神御用童星 ──南多凛（ Nam Da-reum ）

南多凛被誉为“最帅童星”，7岁时自《花样男子》（左）出道后，演过无数男神的幼年角色。其中与李钟硕（中）最有缘，分别在《匹诺曹》、《当你沉睡时》及电影《No Breathing》担任他童年时期的角色。出道12年后，南多凛终于首度出演男主角。（右）（图/互联网）

出生于2002年，有“最帅童星”和“最会演”童星之称的南多凛，7岁时透过《花样男子》中的“小花泽类”一角出道，灵气可爱的模样在观众心中留下深刻的印象。在那之后，他演过无数男神如李钟硕、任时完、刘亚仁、张基龙、丁海寅、李俊昊、金宣虎、尹斗俊等的童年角色，被网友封为真正的“男神收割机”。尽管只是扮演角色的幼年时期，南多凛愈发成熟的演技却让他在这些作品中都有着很高的存在感。尤其《匹诺曹》（Pinocchio）中一段5分钟的哭戏，当时才12岁的南多凛表现出委屈、无助、愤恨等复杂情绪，让观众十分惊艳，表示迫不及待想“等他长大”。

进入青春期后段的南多凛陆续拥有独当一面的机会，在《记忆》中饰演阿兹海默症病患的儿子、《美丽新世界》中遭到校园暴力的男高中生、《优秀巫师贾斗心》中看得到恶灵的男学生。原以为南多凛会接下更多主演角色，他却毅然选择在这个时间点入伍服役。他前天（1日）在粉丝俱乐部透露，自己将于下星期（8日）入伍，“从小开始，我的目标是早点入伍。虽然没能在20岁去，但幸好能在21岁时前往。”

尽管意外，但确实是相当聪明的选择。同样是童星出身的俞承豪便是前车之鉴。1993年出生的他早在2013年便秘密入伍，退伍后发展也依旧顺遂。只能说与其卡在有知名度却还没有代表作，和因为尴尬年纪阶段选角被限制而“不上不下”，不如“早去早回”，将兵役视为转型的分界点，未来拓展更多戏路。看来粉丝们等他长大后，下一步是等他退伍了。

表情包男孩 ── 王锡贤（又译王晰铉，Wang Seok-hyeon）

时隔多年，王锡贤上节目重演当年的表情包（左、中）。回归荧幕的他于2018年夺下MBC青少年演技奖（右）。（图/互联网）

这个名字或许陌生，但一看到他小时候的照片，必定会发出惊呼：原来是他！

2003年出生的王锡贤在5岁时出演了电影《极速绯闻》（Scandal Makers），扮演朴宝英的儿子、车太铉的孙子。一头可爱的卷发，搭配自然不做作的逗趣表情，让他迅速走红。电影中一幕幕独特的表情更被网友制作成表情包，广为流传。

所谓一举成名大概就是在形容王锡贤的童星之路。当年《极》票房大卖，更一举夺下第45届百想艺术大赏最佳编剧、最佳人气等大奖。王锡贤也就此走红，只是没想到爆红的代价竟是父母因此而离婚。有媒体报道，王爸爸指王妈妈没经自己同意就单方面跟经纪公司签约，两人因此闹翻，还上了法庭，王妈妈最后提出离婚。

或许受父母影响，在《极》后，王锡贤专注在学业上，并没有太多的作品，其中更有长达5年的空白期。但庆幸的是，2018年开始，他回归荧幕，开始参演一些戏剧、电影作品，还拿下当年MBC的青少年演技奖。除此之外，他也透过综艺节目重回观众视线。只不过或许表情包男孩的形象过于经典，王锡贤上综艺节目也难逃《极速绯闻》的标签。看来要完全转型，还需要交出更多作品才行。

无声胜有声──金贤秀（ Kim Hyun-soo ）

你认出来了吗？电影《熔炉》中被性侵的小女孩（左）、《来自星星的你》小时候的千颂伊（中）、和《上流战争》的裴露娜（右）竟是同一个人演的。（图/互联网）

同样年纪轻轻就遇上人生代表作的还有金贤秀。2000年出生的她在2011年的电影《熔炉》中饰演受到性侵的聋哑学生金妍斗。年仅10岁的她在《熔炉》（Silenced）里一句台词也没有，靠着手语和与年龄不符的精湛演技成功诠释角色。该电影改编自真实事件，除了票房成绩亮眼，更对韩国社会影响深远。电影上映一个月后，韩国国会通过了“性侵害防止修正案”，将其称之为“熔炉法”。

2013年，金贤秀在爆红韩剧《来自星星的你》中饰演女主角全智贤的童年时期。清秀的样貌和亮眼的表现让她成为炙手可热的童星，之后还与男主角金秀贤一起拍摄了广告。步入青春期的金贤秀更是片约不断，接连在戏剧和电影上有新作品，可惜反应平平，未引起太大的关注，一直到去年的《上流战争》（Penthouse）。金贤秀在剧中饰演柳真的女儿，有个遗传自妈妈的好歌喉，突破重围进入艺术高中后却遭霸凌。该剧由“狗血教母”金顺玉编剧打造，话题热度不断，对金贤秀的讨论也水涨船高，她还因此获颁2020年SBS青少年演技奖，成为新一代的潜力股之一。

除了全力拓展新戏路，正视自己的问题也相当重要。因《来自星星的你》获得关注后，金贤秀曾一度因为发音不太准确而被网友质疑演技。她之后随即矫正了牙齿，改掉发音问题，用实力说话。

把握选剧本的机会──卢正义（ Roh Jeong-eui ）

《那年，我们的夏天》里的NJ（右），并非横空出世的新人，而是9岁就出道了的卢正义。（图/互联网）

最近刚播完的韩剧《那年，我们的夏天》深受欢迎，剧中饰演女配角“NJ”的卢正义也因此获得关注。一头吸睛金发、精致的五官以及纤细的身材，十分贴近剧中顶尖女明星的角色，让外界误以为现实生活中的她是偶像出身。

南多凛和卢正义曾在《匹诺曹》里有过青涩的“脸颊吻戏”。（图/互联网）

2001年出生，9岁时透过电视剧《神的测验》崭露头角。但最让人印象深刻的童年角色，便是和南多凛一起参与的《匹诺曹》。她在剧中饰演朴信惠的幼年时期，双眼炯炯有神的外形和朴信惠极其相似，再加上自然的演技，深获观众好评。之后，她陆续在《魔女的法庭》、《狱中花》扮演主角的幼年角色。

从《回到18岁》到《那年，我们的夏天》，卢正义展现出童星演员转型所需的挑剧本能力。她曾透露选择《那年》是为了要透过作品展现自己成年之后的模样，“NJ符合我这个年龄阶段，虽然年纪轻轻，却因为早早踏入社会而经历了一些伤痛和早熟，同时却仍保有可爱的魅力。”或许，是卢正义本人所亲身经历的，让NJ这个角色更加深刻饱满。